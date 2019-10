Kettőzött létszámmal készülhetnek a kettős állampolgárok vasárnapi özönére a határrendészek

Átláthatóbb, zöldebb és szolidárisabb Budapestet akarnak építeni, ezért összeállították a Fővárosi Közgyűlés első napját – fogalmazott az ellenzéki főpolgármester-jelölt.

„Egy nap van még az önkormányzati választásig, egy nap van még hátra a Fidesz budapesti uralmából, és egy nap van még hátra addig a folyamatig, hogy a budapestiek visszakapják saját városukat” – mondta Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt szombat délutáni sajtótájékoztatóján. Zugló regnáló polgármestere arról beszélt: az elmúlt időszak az egyik legkeményebb kampányt jelentette a fővárosiaknak, folyamatosan jöttek a botrányok, és szerinte a Borkai-ügy volt „az utolsó csepp a pohárban”, mely sokaknak elvette a kedvét attól, hogy a Fidesz politikáját támogassák. Átláthatóbb, zöldebb és szolidárisabb Budapestet akarnak építeni, ezért összeállították a Fővárosi Közgyűlés első napját, az első köztestületi ülést. Mint mondta, már az első napon három olyan területen szeretne fontos változást, mely programja kiemelt pontjait jelenti, ezek a következők:



végrehajtanák az antikorrupciós szervezetek ajánlását, melynek már része a költségvetés az állampolgárok számára követhető módon való bemutatása is;

kihirdetnék a klímavészhelyzetet Budapesten, mellyel az önkormányzat vállalja, hogy nem hoz a klímavédelem szempontjából negatív döntéseket. Létrehoznák a „főkertészi pozíciót”, vagyis a város természeti örökségeit és zöld területeit végző szakembert neveznének ki;

átalakítanák a fővárosi önkormányzat működését, megnyitnák az emberek előtt a parkot, amely jelenleg a fővárosi politikusok parkolóhelye, és zöldítenék a Városházát;

ingyenessé tennék a budapesti tömegközlekedést a regisztrált álláskeresők, valamint a 14 éves kor alattiak számára – kezdetben a jelenleg 6 éves korhatárt az év végéig 7-re változtatnák.

Korábban, a XV. kerületi ellenzék kampányzáró rendezvényén Karácsony arról beszélt: az ellenzék vasárnap visszaveszi Budapestet azoktól a kiváltásgosoktól, akik úgy tekintenek a fővárosra és úgy beszélnek a közpénzről, mintha az a sajátjuk lenne. A főpolgármester-jelölt az MTI összefoglalója szerint azt mondta, a kerületnek egyértelmű tapasztalatai vannak arról, milyen az, amikor a fideszeseket a döntések közelébe engedik, mert a városrésznek egészen péntekig nem volt elfogadott költségvetése. Németh Angéla ellenzéki polgármester hiába készített egy, a kerület fejlődését eredményező javaslatot, a fideszesek csak azért, hogy zavart keltsenek, hogy megosszanak, nem szavazták meg azt. Úgy fogalmazott, vasárnap nem csak egyszerűen más vezetőket lehet választani, de a szavazók egy másik politika mellett is hitet tehetnek. Egy olyan politika mellett, ami nem megosztani akar, hanem az összefogásban hisz, ami a nagy szavak helyett a csendes többséget szolgáló apró tettekben gondolkodik – mondta. Vasárnap három egyformán fontos felelős döntést kell meghozni – jelentette ki. Nem csak a főpolgármestert kell leváltani, de meg kell erősíteni pozíciójában a XV. kerületet vezető Németh Angélát és olyan képviselőket kell választani, akik a polgármester csapatához tartoznak – szögezte le. A Mindenki Magyarországa Mozgalom képviseletében felszólaló Magyar György úgy fogalmazott, az ellenzék tíz év után belátta, hogy együtt kell működni és ez az együttműködés eredményre kell, hogy vezessen. Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke is arról beszélt, hogy a helyi fideszes képviselők nem szavazták meg a költségvetést, mert őket nem a kerület érdekli, hanem csak az, hogy az ő ügyeik jól menjenek. Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője szerint vasárnap egy szebb, zöldebb, emberibb és élhetőbb Budapest megteremtését lehet megalapozni. Nagyon régen nem volt esély ekkora döntésre, de most elérhető, hogy Budapest egy boldog város legyen, ahol beton helyett fák lesznek, a mutyi helyett tisztesség, ahol "háttérdealek" helyett közszolgálat a politika, ahol jó élni, ahol nem szorongás van, hanem szabadság - jelentette ki. Kendernay János, az LMP társelnöke elmondta, pártja országszerte azért dolgozik, hogy leváltsa a klímaváltozást tagadó képviselő-testületeket, önkormányzatokat.



Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke is szólt arról, hogy sikerült elfogadni a XV. kerület költségvetését, „pedig a Fidesz nem akarta”, tönkre akarták tenni a kerületet. Németh Angéla azonban megcsinálta. Mi kell még ahhoz, hogy „ez az elhivatott, elszánt, bátor asszony bebizonyítsa, jó vezetője ennek a kerületnek” – kérdezte. Az ellenzéki politikus azt mondta: nincs két Fidesz, amit az elmúlt napokban Borkaitól láttunk, ugyanazt engedi Tarlós István főpolgármester is, ugyanúgy szétlopják Budapestet a fideszesek, mint Győrt. Azért is fontosnak tartja a vasárnapi választást, mert az ellenzék megakadályozhatja, hogy a mostani orbáni autoriter államból nyílt diktatúra legyen. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke szerint hatalmas utat tett meg az ellenzék az elmúlt egy évben, „sokan átlépték a saját árnyékukat”. Hangsúlyozta, a vasárnapi eredményektől függetlenül az Orbánnal szemben álló demokratikus ellenzéknek nincs más lehetősége, mint országosan is megalkotni az egységes, közös, demokratikus alternatívát. Elmondta, 2022-re a vasárnapi önkormányzati választás nyitja ki a kaput. Úgy összegzett: 2022-ben világos a képlet: Orbán, vagy demokratikus, európai Magyarország. Az esemény végén az újrainduló Németh Angéla, a XV. kerület polgármestere stábjának tagjaival, valamint az ellenzéki önkormányzati képviselőkkel közösen állt színpadra, hogy köszönetet mondjon az őt támogatóknak.