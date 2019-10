Ismét katonai konvojok lepik el az utakat

Tendert vagy választást, de Palkovics Katalin valamit mindenképp nyer ősszel az Index szerint.

150 ezer forinttal nőtt Dunaújvárosban nyár óta a temetkezés - jelezte az Indexnek a portál egyik olvasója, aki több számlát is csatolt leveléhez. Ezekből valóban látszik, amit aztán több dunaújvárosi forrás is megerősített a portálnak: míg korábban 250-300 ezer forintért is lehetett urnás temetést rendelni, az ma már 400-450 ezer forint.