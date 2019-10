Megnőttek a szavazólapok a sok jelölt miatt

Csaknem 55 ezer jelölt; általában kettő vagy három, de egyes esetekben hat szavazólap a voksolásnál; négy főpolgármester-jelölt; reggel hattól este hétig nyitva tartó szavazóhelyiségek; bő harmincezer megfigyelő és pártdelegált; átlagosan háromszoros túljelentkezés az egyes tisztségekre – nagyjából ezekkel az adatokkal írható le a vasárnapi önkormányzati választás, amely a következő öt évre meghatározza, hogy kik képviseljék az embereket a helyi önkormányzatokban és az adott megyei (fővárosi) közgyűlésben.

Itt a vasárnap, reggel hatkor kinyitottak a szavazóhelyiségek és este hétig várják a voksolókat. Mindenki több szavazólapot kap majd, attól függően, ki milyen településen voksol. A fővárosban például főpolgármesterre, kerületi polgármesterre és egyéni választókerületi képviselőkre lehet szavazni (3 szavazólap). A megyei jogú városokban lakók polgármesterre és egyéni képviselőkre szavazhatnak (2 szavazólap). A tízezer főnél népesebb, de nem megyei jogú városokban szintén választanak polgármestert és egyéni képviselőket, továbbá az ott élők a megyei listára is voksolhatnak (3 szavazólap). A tízezer főnél kisebb településeken ugyancsak háromféle lapot kapnak a választók, de ott nincsenek egyéni körzetek. Ezeken a településeken polgármesterre, megyei közgyűlésre, illetve egyéni listás képviselőkre szavazhatnak. Fő szabály, hogy minden szavazólapon egyet lehet ikszelni, kivéve ez utóbbi esetben – az egyéni listás képviselők lapján ugyanis annyi képviselőjelöltre lehet ikszelni, ahány fős az adott testület.

Polgármester-jelöltekből nagy az érdeklődés a választáson; a 3177 helyre csaknem 7400-an pályáznak. A legtöbb, 9 polgármester-jelölt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Hermánszegen van, valamennyien függetlenként indulnak. Ahogy öt éve, ezúttal is több olyan eset van, amikor senki nem áll rajthoz egy-egy település vezetéséért. Ilyen például Balatonszepezd. Ezeken a településeken később időközi választást kell majd tartani. Települési önkormányzati képviselőkből a bő 16 ezer helyre 45 ezren pályáznak.

Az önkormányzati választással egy időben tartják a nemzetiségi önkormányzati választást, ezen 13 nemzetiség képviselőit lehet megválasztani azoknak, akik előzőleg regisztráltak. Mivel itt is helyi, területi, és országos szervezetre szavazhatnak, a nem megyei jogú városokban lakó és a nemzetiségi választásra is regisztrált állampolgárok 6 szavazólapot kapnak majd. A helyhatósági választás szavazólapja és borítékja fehér, a nemzetiségi szavazólap és annak borítékja zöld színű. A fehér borítékot nem kell lezárni, sőt annak használata sem kötelező, a zöld szavazólapoknál azonban kötelező a zöld borítékot használni és le is kell zárni, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen lesz, ahogy a zöld borítékban talált fehér szavazólapokat sem lehet figyelembe venni. Az önkormányzati választás előtt sincs kampánycsend, de kampánytevékenység nem folytatható a szavazás napján a szavazóhelyiségben és annak 150 méteres körzetében.