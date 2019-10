Akár 40 százalékkal is drágulhat a tojás

A jelenlegi átlagos 45-50 forintos átlagos tojásárak az alternatív technológiától függően harmadával is emelkednének, ha valóban kitiltanák a nagy láncok a polcokról s ketreces tartásban termelt tojásokat és ezt a törekvést az unió is támogatná – vélik ágazati szakértők.

Ezek az árak szezonális időszakokban, mint amilyen a húsvét, még magasabbra is kúszhatnak. Márpedig a magyar fogyasztók meglehetősen árérzékenyek, és ezt mindenképpen figyelemebe kell vennie a kereskedelemnek. Természetesen sokféle szempont érvényesülhet a piaci folyamatokban, de a hazai kereskedelmi láncoknak is az az érdeke, hogy a magyar baromfi, illetve tojástermelők piacképesek maradjanak és ne szoruljanak ki a beszállítói körből, és ha bármilyen változás is történne a piacon, mindenkinek az az érdeke, hogy ahhoz tudjanak alkalmazkodni – mondta a Népszavának Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára. Egyelőre csak a Tesco és a Spar jelentette be hivatalosan is, hogy 2025-től nemcsak Magyarországon, de az egész közép-európai térségben kizárólag szabad, ökológiai, mélyalmos, biotermelésből és -tartásból származó tojásokat árul majd. A Spar közleményében egyebek mellett arra hivatkozott, hogy Ausztriában például már 2004. óta nem árusítanak az üzleteikben ketreces tartásból származó tojást. „Azért, hogy a beszállítók számára is lehetővé tegyék az átálláshoz szükséges átalakításokat és beruházásokat, a SPAR a jövőben évente 10 százalékkal fogja csökkenteni a ketreces tartásból származó tojások arányát” állt a közleményben. A hazai tojástermelők szerint viszont, ha a multiláncok valóban leállítják a ketreces tartásból származó tojások felvásárlását, az sok termelőnek a csődöt jelentheti. Az állatjóléti intézkedések jegyében az unióban 2012 óta tilos a hagyományos ketreces tartás. Az átalakítás, a nagyobb alapterületű, magasabb, ülőrudas, fészekkel ellátott ketrecekre az átállás a magyar termelőknek 12-14 milliárd forintjába került. A magyar termelők jelentős részére elviselhetetlen terhet róna, ha néhány éven belül gyökeresen át kellene alakítaniuk a technológiát, hiszen kidobhatnák a jelenleg használt EU-konform ketreceiket és át kellene alakítaniuk az épületeket is. Az EU-konform ketreces tartásról Horn Péter akadémikus, agrármérnök, a kaposvári egyetem rektora elmondta a Tojás világnapi rendezvényen, hogy ennek a technológiának sokkal kisebb az ökológiai lábnyoma, mint a szabad tartásnak, vagy a mélyalmosnak. Kevesebb ammóniát, szén-dioxidot, metánt bocsát ki a többi termelési módszernél, és kisebb a víz-, illetve a takarmányfelhasználás is. Az Eu-konform ketreces tartás állategészségügyi szempontból is a legbiztonságosabb, mert az állomány védett a vadmadarak esetleges fertőzésitől és az élősködőktől is. A Népszava kérdésre a Horn Péter megjegyezte, a tojó tyúkokat amíg „termelnek”, illetve a tojásokat nem kezelik antibiotikumokkal és ez az egyetlen élelmiszer termék, ami természetes csomagolásban kerül a fogyasztókhoz. A szakemberek szerint a tojás minősége nem a tartási technológián múlik. Sokkal inkább a takarmányozáson. A kereskedelmi ágazatban nem tudnak arról, hogy a nagy élelmiszerláncok összefogtak volna a ketreces tartásból származó tojások kiszorítása érdekében.

Tárgyalnának a termelők Mindenképpen törekedni kell arra, hogy a hazai kereskedelemben lehetőleg minél több magyar termelőtől származó tojást vásároljanak a fogyasztók – mondta Szép Imre, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Tojásszövetség). - Eddig két multi élelmiszerlánc jelezte, hogy 2025-től nem vesz át ketreces tartásból származó tojást. Mit tehetnek a termelők? -Szeretnénk tárgyalóasztalhoz ülni az áruházláncok képviselőivel és igyekszünk meggyőzni őket, hogy gondolják újra a fenntarthatósági szempontokat, illetve azt az elhatározásukat, hogy 2025-től kizárólag alternatív termelésből származó tojást vesznek át. Mivel nincs két egyforma áruházlánc, még ki kell dolgoznunk a tárgyalási stratégiánkat. - Milyen különbségekre gondol? - Van olyan magyarországi lánc, amelyiknél a helyi menedzsmentnek nagy a döntési szabadsága és van, amelyiknek kevesebb. Ezt figyelembe kell vennünk. Természetesen a cél, hogy mindegyikkel megállapodjunk és a ketreces tartásból származó tojások megfelelő felületet kapjanak az üzletekben. Mellettük legyen ott a szabad-, a mélyalmos, és minden egyéb alternatív tartású termék is. - Mekkora a ketreces tartás aránya Magyarországon? - Nálunk, de Csehországban és Szlovákiában is 90 százalékos részt képvisel ez a technológia. - Milyen érvekkel támadják a ketreces tartást ellenzők ezt a technológiát? - Eddig semmilyen tudományos érvet nem sikerült felhozni az EU-konform ketreces tartás betiltása, vagy korlátozása mellett. Ezzel szemben a Tojás világnapi tájékoztatón elhangzott tudományos előadásokból kiderült, hogy környezetvédelmi, állatvédelmi, fenntarthatósági és gazdaságossági szempontok alapján is ez a technológia számos előnnyel rendelkezik az alternatív módszerekkel szemben. - Milyen hosszú távú tervei vannak a szövetségnek?

- Most dolgozzuk ki azt a hosszú távú stratégiát, amivel tojásból önellátó lehet az ország. Van megfelelő takarmányunk, vannak sok évtizedes tapasztalattal rendelkező szakembereink, A programunk mellé persze kellene támogatás is. - Mekkora a hazai termelés? - Éves szinten 2,3-2,4 milliárd tojás, de emellett még érkezik import is. Ennek mértéke a piaci viszonyoktól függően a haza termelés 10-20 százaléka lehet. Ráadásul más baromfifajtákkal ellentétben van saját fajtánk is a termelésben. De magyar gazdák a világban elterjed 4-5-féle tojóhibrid fajtához is hozzáférnek. Van egyébként hazai tojóhibrid genetikai fejlesztés is. - Mekkora szerepet játszanak a tojás termelésben a családi, illetve a nagy vállalkozások? - Nagyjából 50-60 százalék a 8-10, automatizált, 40 ezres állományt meghaladó nagyüzemi termelésből származik. - Mennyi ideig tartanak termelésben egy jószágot és mi lesz a sorsa? - Általában másfél éves koráig tojik a tyúk, azután a többség a fazékban végzi tyúkhús levesként.