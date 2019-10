Csúcsot döntenek a hódmezővásárhelyi szavazók

A győri polgármester szexbotránya a főváros VII. kerületét is elérte. Az egyik fideszes plakátra ragasztott nyomtatványon „kurvapecérként” emlegetik Borkai Zsoltot.

Kihívói megtették azt a szívességet Vattamány Zsolt VII. kerületi fideszes polgármesternek, hogy hárman is elindultak vele szemben az önkormányzati választáson. Így aztán az ellenzék számára elméletileg jó eséllyel nyerhető Erzsébetvárosban alaposan összekuszálódtak a szálak. A DK-s Niedermüller Péter ellenzéki pártok közös jelöltjeként, a volt MSZP-s Hunvald György rejtélyes okból a ferencvárosi lokálpatrióták színeiben, a korábbi LMP-s Moldován László függetlenként szerepel a szavazólapon. „Csak a választók tudnak rehabilitálni egy meghurcolt politikust” – a korrupciós ügyekben érintett Hunvald ezzel a felkiáltással vetette be magát a kampányba, míg Moldován feltehetően úgy gondolta, a „futottak még” kategóriában is érdemes szerencsét próbálnia. Vérmesebb reményei aligha lehetettek.

Az Erzsébetvárosban az volt a legfőbb kérdés, hogy a teljes együttműködés hiánya miatt csalódott ellenzéki szimpatizánsok milyen arányban mozgósíthatók, ha pedig elmennek választani, mennyiben oszlanak meg szavazataik a három nem kormánypárti polgármesterjelölt között. Az erzsébetvárosi utcákat járva, az Almássy tér környékén – eltekintve persze a fideszes felhozataltól – főleg Niedermüller-plakátokat láttunk, Hunvaldot vagy Moldovánt csak elvétve. A Dob utcában egy édesanya, aki kisgyereke társaságában jött, nem bizonyult túl közlékenynek, amikor megkérdeztük, kire szavazott. Csupán annyit vetett oda, hogy „semmiképpen sem a kormánypártra”. Egy alacsony, középkorú nő viszont készségesen elmondta, hogy Niedermüller Pétert választotta: „Változás kell. Örülök annak, hogy – ha a VII. kerületben nem is – országosan sokkal erősebb az ellenzéki összefogás, mint eddig bármikor.”

Sokan nem árulták el, melyik oldal jelöltre húzták be az ikszet. Nem csupán a Dob utcában, hanem a kerület más szavazóköreiben is úgy tapasztaltuk, hogy a titkolózásban a fiatal férfiak járnak az élen. Akadt, aki félszegen a fejét rázta: „Ne haragudjon, semmilyen információt nem szeretnék kiadni”. Mások szinte toporzékoltak dühükben. „Semmi köze hozzá, érti?! Semmi köze hozzá!” – hajtogatta ingerülten egy 25 év körüli, sötét ballonkabátot viselő szakállas fiatalember. Némelyek ugyanakkor már a feltételezést is sértőnek érezték, hogy netán ellenzéki jelöltre szavaztak volna. „Komoly volt ez a kérdés? Akkor jó hétvégét!” – adott leckét nagyképűségből egy gúnyosan vigyorgó kormánypárti ifjú a Rózsa utcában. Az Erzsébetváros másik részén, a Garay térnél már Hunvald György plakátjaival is szép számmal találkoztunk. Niedermüller kampánycsapatának standjánál egy idősebb nő éppen a fideszes polgármestert szidta. „Ebben a kerületben semmi se történt” – értékelte kissé sommásan Vattamány teljesítményét. Ahhoz azonban, hogy leváltsák, mindenkinek egy emberre, Niedermüller Péterre kell szavaznia – érvelt. Máskülönben a maga részéről kész lett volna akár Hunvaldot is támogatni, ha az ellenzék őt indítja közös jelöltként. „Jól csinálta a Gyuri, amikor polgármester volt” – emlékezett vissza a régi időkre.

Az egyik közeli szavazókörben összeakadtunk egy Hunvald-szavazóval is. A nyugdíjas korú asszony azért döntött mellette, mert „szimpatikus” számára. Amikor felvázoltuk, hogy az ellenzéki tábor megosztottsága miatt könnyen a fideszes polgármester lehet a győztes, némileg meghökkent: „az nagy baj lenne”. „Elég volt negyven évig a kommunistákból!” – ezt már egy mély hangú férfi kiabálta, aki külön kérdés nélkül is szükségesnek tartotta elmondani, hogy 1957-ben született. A nem sokkal utána érkező, lényegesen fiatalabb és barátságosabb férfi az előtte szólóval ellentétben nem a kormánypárti jelöltre, hanem Niedermüller Péterre voksolt. „Enyhén fogalmazva nem kedvelem a Fideszt” – magyarázta –, „és olyanra akartam szavazni, akinek esélye van nyerni”. Ellenzéki aktivisták kidekoráltak néhány plakátot a környéken. Az egyik hunvaldos portéra például matricát ragasztottak: „Támogassa a Fidesz-KDNP-t! Szavazzon Hunvald György jelöltjeire!”. A győri polgármester szexbotránya Erzsébetvárosba is begyűrűzött, narancssárga papíron felirat került az egyik helyi fideszes plakátjára: „Borkai »kurvapecér« Zsolt ajánlásával”. Egy másik narancssárga nyomtatvány ezzel összefüggésben Vattamány arcképén hirdette, hogy „Ciki lett a Fidesz”.