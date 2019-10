Üvöltő plakátrongálót, borítékos „szavazásszervezőket” is lebuktattak Ferencvárosban

A falvakban és Budapesten eddig kiugróan magas a részételi arány a mai önkormányzati választáson.

A községek és a főváros nagyon beindult, öt évvel ezelőtt sokkal kiegyenlítettebb és alacsonyabb volt a szavazási hajlandóság az országban – értékelte a kora délutáni részvételi adatokat a Népszavának Kiss Ambrus. A Policy Agenda elemzője szerint a Fidesz hagyományosan jól tudja mozgósítani a kistelepüléseken élőket, de a fővárosban nem ilyen egyértelmű a helyzet egyik politikai oldal javára sem. Most például a hagyományosan szintén jobboldaliként elkönyvelt budai kerületekben is magas a voksolók aránya, míg a pesti kerületek közül eddig ott volt kiugró a részvétel, ahol nagy verseny alakult ki a kampányban, netán már előtte is. Zuglóban és a XV. kerületben eddig baloldali, ellenzéki polgármester volt, a XVI. kerületben azonban fideszes, mégis ezekben a kerületekben 32 százalék körüli volt a részvétel, mert a szavazók érzik, hogy valóban döntési helyzetben vannak. Ebben a három kerületben tíz százalékponttal több szavazó ment el 13 óráig, mint például a VIII. kerületben, de az eredményeket az öt évvel ezelőtti szavazási hajlandósághoz érdemes mérni – mondta Kiss Ambrus. Józsefvárosban ugyanis akkor mindössze 15,8 százalékos volt a részvétel 13 óráig, míg most 21,3, tehát itt is érződik, hogy a háttérben nagyon komoly verseny van. A legkevésbé a megyei jogú városokban élőket, illetve a 10 ezer fős kisvárosokat mozgatta meg a kampány, ezeken a településeken a legalacsonyabb a szavazók aránya – tette hozzá az elemző. Kivétel például Miskolc, és minden csúcsot megdönt Hódmezővásárhely, ahol már 13 órakor 41 százalékos volt a részvétel, 15 órára pedig átlépte az 50 százalékot.