Orbán: készen állunk az együttműködésre az új városvezetéssel

Történelmi győzelem született – jelentette ki Karácsony Gergely, aki az ellenzék közös jelöltjeként a főpolgármester-választáson legyőzte Tarlós Istvánt.

Hatalmas ováció kíséretében, nem sokkal este 11 óra előtt érkezett meg az ellenzék eredményváró rendezvényére Budapest új főpolgármestere, Karácsony Gergely. A legkevesebb, ami elmondható: a Kazinczy utcai szórakozóhely túl szűkösnek bizonyult az ünneplőknek. „Legyen világos mindenki számára, hogy egy csapat vagyunk” – szólította maga mellé a vele együtt tartó pártvezetőket, polgármestereket. A történelmi győzelem – hangsúlyozta Karácsony Gergely – nem az ő, de még csak nem is az ellenzéki pártok győzelme, hanem a budapestieké, akik azért küzdöttek, hogy visszaszerezzék városukat a hatalomtól. Ez a győzelem arról szól, hogy a szeretet legyőzi a gyűlöletet, a hazugságot mindig legyőzi a valóság. Budapest zöld lesz és szabad! – mondta. A fővárost a XX. századból átviszik a XXI. századba, visszaviszik Európába. Az elmúlt évtizedek „leggyomorforgatóbb kampánya” után - amiben néha úgy érezte, "hogy egy kivégzőosztag előtt áll" - Karácsony köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez, a pártoknak, az aktivistáknak és többek között a családjának. Később köszönetet mondott még Tarlós Istvánnak is, aki előzőleg telefonon gratulált neki. Budapest holnaptól mindenki otthona lesz: azoké is, akik nem rám szavaztak – mondta. A választás eredménye Karácsony számára azt is bizonyította, hogy érdemes programot írni. Október 14-re másik országban ébredünk. Egy olyan országban, amely elkezdte visszaszerezni a szabadságát – állapította meg beszéde végén Karácsony Gergely. A zárszó után a tömeg hosszan skandálta: „Megnyertük!, Megnyertük!”.