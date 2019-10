„Kinyitjuk a városházát az emberek előtt” – Itt van Karácsony első főpolgármesteri interjúja

Egyébiránt minden jól működött Pálffy Ilona szerint.



A 2018-as parlamenti választáshoz hasonlóan vasárnap most is összeomlott az NVI oldala, a valasztas.hu . Az önkormányzati választás eredményei iránt érdeklődőket csak egy "átmeneti túlterhelés miatt kérését nem tudjuk kiszolgálni! Köszönjük megértését és türelmét!" felirat fogadta. Végül a szavazókörök este 7 órai zárását követően csak mintegy két óra elteltével jelentek meg az első eredmények. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke vasárnap esti sajtótájékoztatóján azt mondta erről: az NVI a választásnapi eredménymegjelenítést az előre eltervezett módon az egyszerűsített üzemmódban működő honlapon kezdte el.

Az átállás viszont a tervezettnél több időt vett igénybe, ezért egyes időszakokban a honlapon a kiszolgálás szünetelt.

Hozzátette, az NVI az átállás időszaka alatt is fontos feladatként kezelte a médiának és a pártoknak nyújtott adatszolgáltatást, hogy a tájékoztatás folyamatos legyen. A szavazatösszesítést is végző informatikai rendszer, a Nemzeti Választási Rendszer zavartalanul működik, szögezte le. Pálffy arra is felhívta a figyelmet: a választások honlapja több, statikus formában közzétett közérdekű információt is tartalmaz, mint például a Nemzeti Választási Bizottság iránymutatásai, határozatai, a választási irodák elérhetőségei, amelyeket az NVI a szolgáltatás átstrukturálása során fokozatosan ismét elérhetővé tesz.

Az este 11 órai adatok szerint a feldolgozottság 81,59 százalék volt, a csaknem 23 ezer jegyzőkönyvből már csak körülbelül ötezret vártak, de folyamatosan rögzítik a jegyzőkönyveket az informatikai rendszerben.