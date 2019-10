Időközi parlamenti választás lesz Dunaújvárosban

Nem gondolta Niedermüller Péter, Erzsébetváros ellenzéki polgármestere, hogy Hunvald György és Moldován László szerepe ennyire jelentéktelen lesz a választáson.

Számított a győzelmére azok után, hogy két ismert ellenfele is volt a kormánypárti polgármesteren kívül? Jó esélyünk volt, de arra nem számítottam, hogy ilyen mértékben nyerünk. Ahogy arra sem, hogy Hunvald György és Moldován László szerepe ennyire jelentéktelen lesz. Minek tulajdonítja a sikert? A választók bölcsek. Megértették, hogy nem csak egyszerűen a kerületet kell jobbá tennünk, hanem fontos politikai cél a fideszes önkormányzatok leváltása is. Az erzsébetvárosiak tudták, hogy nem érdemes elpocsékolni a szavazatukat olyan jelöltekre, akiknek esélye sincs leváltani Vattamány Zsoltot. Lehet, hogy sokan emberileg szimpatizáltak Hunvalddal, vagy Moldovánnal, de tudták, hogy valódi esélyünk csak nekünk van a fideszesek ellen. Remélem a választók azt is díjazták, hogy egy jövőre néző programmal indultunk, azt szeretnénk, hogy Erzsébetváros XXI. századi, európai hely legyen. Az ellenfelei gratuláltak már önnek? Vattamány Zsolt még tegnap este felhívott és gratulált. Ez nemes gesztus volt tőle. Moldován László és Hunvald György pedig úgy hallottam, a Facebookon gratuláltak, de ezeket még nem láttam. Mikor lesz az erzsébetvárosi átadás-átvétel, kik lesznek az alpolgármesterei? Három napig jogi kifogással lehet élni a választás ellen, ha ez nem történik meg, akkor szerdán, vagy csütörtökön kialakítjuk a menetrendet. Pozíciókról addig nem szeretnék beszélni, de azt elárulom, hogy kicsi, hatékony csapatot szeretnék. Kettő, maximum három alpolgármesterrel. Milyen feladatai lesznek a VII. kerületi alakuló ülésnek? A különböző személyi ügyek megoldása után, az egyik legelső feladat az lesz, hogy a ma is érvényes előírásokat betartassuk. Sok olyan törvény van ugyanis, amelyet, ha betartatott volna az önkormányzat, akkor már most sokkal jobb lenne Erzsébetvárosban érni. Természetesen azonnal felmérjük az önkormányzati lakások számát, állapotát, minőségét. Tartunk egy részletes átvilágítást.