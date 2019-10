Stratégiai döntésre kényszerül a Fidesz

A választók fejében olyan folyamatok zajlanak, amelyeket még nem ismerünk, számtalan korábbi törvény, minden prekoncepció megdőlt a vasárnapi önkormányzati választáson – jelentette ki a Népszavának Böcskei Balázs.

Az IDEA Intézet vezetője szerint a települési választás eredményeinek értékeléséhez számos olyan szempontot kell figyelembe venni, amit eddig még nem láttunk. Nem kizárólagosan, de magyarázat az ellenzék sikerére a Borkai-videók kérdése – kezdte a felsorolást. Ebben az ügyben ugyanis sok minden tetőzött a szürkezónás gazdálkodástól a politikai közösség normarendszerének megsértéséig, ami láthatóvá tette, hogy miért utasítják el több millióan a Fideszt Magyarországon – érvelt lapunknak Böcskei Balázs. Az is fontos szempont az elemző szerint, hogy a mostani helyzethez hasonlóan a korábbi választásoknál, így a tavalyi parlamenti választásnál is fennállt a protest-hangulat, de új, hogy ez a tiltakozó tábor most formát is talált az ellenállásának, hiszen kipróbálhatóvá vált az ellenzék legszorosabb együttműködési szisztémája, amikor egy kormánypárti jelölt áll egy ellenzékivel szemben. A választóknak most sok helyen nem volt még egy lehetőségük a döntésre, ha az eddigi működést elutasító szavazatot akartak leadni, mert a korábban harmadik utas politikát folytató LMP és Jobbik is beállt az összefogásba, részévé vált az együttműködésnek – mutatott rá a politológus. A kérdésre, hogy Borkai miatt büntették-e a választók Tarlós Istvánt és számtalan kerületi és nagyvárosi vezetőt, Böcskei Balázs azt felelte, ezt nem lehet egyértelműen kijelenteni, de enélkül az eset nélkül nem biztos, hogy ilyen nagyarányú ellenzéki győzelmek születtek volna. Arra pedig, hogy a győri választók miért szavazták meg mégis a botrányba keveredett polgármesterüket, az IDEA Intézet elemzője azt felelte, a voksok nem Borkai személyének, hanem a Fidesznek szóltak, ahogy Debrecenben vagy Nyíregyházán és a kormánypártok sok más vidéki fellegvárában is. Ezek sok éven át fejlődő városok voltak, stabilan megszerzett jobbos támogatottsággal, ahol évek óta nem volt semmilyen ellenzéki centrum. Győrben az utóbbi években mindig nyert a Fidesz és most is csak egy körzetet tudott elvinni az ellenzék, az elemző tehát úgy látja, az a meglepetés, hogy csak szűk előnyt tudott szerezni Borkai egy alternatíva nélküli politikai térben.

Senki nem nyerte túl magát Fotó: Zagyi Tibor / Népszava

Számtalan előzetes törvény, tudás dőlt meg most – értékelte a helyzetet Böcskei Balázs. Senki nem számított például arra, hogy a budai kerületekben, ahol a kormánypárti polgármesterek korábban sikeresek voltak, most nemcsak a városvezetőt cserélik le a szavazók, hanem a képviselőtestületeket is, ahogy például az Óbudán történt, ahol az ellenzéké lett az összes körzet is. Akkora a megelőlegezett bizalom, ami önmérsékletre inti az ellenzéki összefogás valamennyi pártját – véli az elemző. Nem nyerte túl magát egyik sem, talán az LMP kevéssé látszott, de az MSZP, a DK és a Momentum egyformán nyert , ez az együttműködési modell vezetett eredményre. Új korszak kezdődhet – mondta ki, hozzátéve, hogy egyelőre azért csak óvatosan lehet ezt kijelenteni. Nagyon nehéz kérdésnek tartja a politológus, hogy miként reagál az eredményre a Fidesz, hiszen a párt politikai gondolkodása a folyamatos ellentétkeresésre alapul, ez tartja mozgásban a táborát. A politikai együttműködés kultúrája hiányzik a kormánypárt szótárárából, de tudomásul kell venniük, hogy a választók épp ezt a magatartást büntették a vasárnapi szavazással – tette hozzá. Böcskei szerint most stratégiai gondolkodás következik a Fideszben, el kell dönteniük, hogy a büntetés vagy együttműködés közül melyik irányba mozdulnak, van-e középút a számukra. Ez azonban nem egyik napról a másikra dől el, most várni kell – szögezte le.