Babosék a negyeddöntőbe jutottak Moszkvában

A szíriai katonáknak üzentek a labdarúgók az Albánia ellen megnyert Európa-bajnoki selejtező után, az UEFA bekérte a mérkőzés dokumentumait.

Tisztelgéssel ünnepelték a török labdarúgó-válogatott játékosai az Albánia ellen 1-0-ra megnyert Európa-bajnoki selejtezőn született találatukat. Később az öltözőben is készült egy csapatkép, amelyen mindenki tisztelgett. A török futballszövetség tájékoztatása szerint az Észak-Szíriában múlt szerda óta harcoló katonáknak szólt az üzenet, akik felé így fejezték ki támogatásukat. A kurdok ellen indított támadást a világ országainak többsége élesen elítéli. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szabályzata megtiltja politikai vélemények közvetítését a lelátón és a pályán. Az UEFA a mérkőzésen történtekre annyit reagált, hogy megvárja, amíg eljut hozzá az ellenőri beszámoló, a találkozó hivatalos jegyzőkönyve és utána dönt a folytatásról. Németországban a Fortuna Düsseldorf jelezte, hogy a török együttesben pályára lépett légiósaitól – Kaan Ayhantól és Kenan Karamantól – magyarázatot vár a történtekre, de meghallgatásukra csak azt követően kerül sor, hogy visszatértek a klubhoz. „Biztosak vagyunk benne, hogy futballistáink semmilyen politikai akcióban nem vesznek részt, abból indulunk ki, hogy most sem ez volt a szándékuk, de a történtek mellett nem mehetünk el szó nélkül” – olvasható a düsseldorfi klub közleményében.



Cenk Tosun, a gólszerző Fotó: AFP

A német válogatott is érintett lett a történetben, mivel török származású játékosai, Emre Can és Ylkai Gündogan is like-olták a közösségi oldalakra feltöltött tisztelgős képet. Gündogan később visszavonta a tetszésnyilvánítását. „Amikor megláttam a fotót, akkor nem gondolkoztam azon, hogy ennek politikai üzenete is lehet, örültem a hazám győzelmének, ennek szólt a like – írta ki saját közösségi oldalára Gündogan. – Amint értesültem róla, hogy a fotó politikai állásfoglalásként is értelmezhető, azonnal visszavontam a tetszésnyilvánításomat. Tanultam a tavalyi évből, nem akarok ismét ugyanilyen helyzetbe kerülni.” „Nem politizálok, régi jó barátom, Cenk Tosun szerezte a törökök győztes gólját, ráadásul a kilencvenedik percben, ennek örültem – hangsúlyozta Can. – Semmilyen politikai akcióban nem vettem részt, és nem veszek részt a jövőben sem.” „Nem kívánok ezzel foglalkozni, azt gondolom, hogy a játékosaink megfelelően reagáltak – jelentette ki Joachim Löw, a német válogatott szövetségi kapitány. – Ilkay jól tette, hogy miután tájékozódott, visszavonta a jelölését, de számomra elfogadható Emre érvelése is. Nagyon szomorú, hogy időről időre megpróbálják az ismert és népszerű sportolókat politikai célokra felhasználni, ebben a német válogatott tagjai nem lesznek partnerek.”