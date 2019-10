Nem engedi Baranyi, hogy megsemmisítsek a ferencvárosi iratokat

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 21 és 26 fok között várható.

Hétfőn, az éjszaka első felében még magasszintű felhőzet várható, de hajnalra csökkenni kezd, helyenként pedig pára- és ködfoltok képződnek, a Dráva mentén lehet sűrűbb a ködtakaró. Kedden azonban gyorsan feloszlanak a ködfoltok, ezt követően napos, száraz idő várható, a nyugati tájak fölé sodródhat be némi fátyolfelhőzet. A délies szél helyenként megélénkül, az Észak-Dunántúlon többfelé meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul. A szélvédett, derült területeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 21 és 26 fok között várható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja szerint.