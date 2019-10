Puzsér: Öt év múlva újra itt leszek

A szervezet csak 20 képviselői mandátumot szerzett a 47 fős Országos Roma Önkormányzatban.

Hiába nyerte meg a cigány választást a Farkas Flórián-féle Lungo Drom, a szervezet csak 20 képviselői mandátumot szerzett a 47 fős Országos Roma Önkormányzatban (ORÖ). A második helyen – a szavazatok 98,37 százalékos feldolgozottságánál – a Fiatal Romák Országos Szövetsége (Firosz) végzett 18 képviselővel. A Roma Polgárjogi Mozgalom (RPM) öt, a Phralipe négy képviselőt küldhet az ORÖ-be. Ahogyana Firosz, az RPM és a Phralipe megállapodást írt alá arról, hogy nem lép szövetségre a Lungo Drommal. Így ahhoz, hogy a Lungo Drom választási listáját vezető Farkas Flóriánt az ORÖ elnökévé válasszák, jelen állás szerint nincs meg a többség. Egyelőre Farkas Flórián szándékai sem világosak: a Fidesz parlamenti képviselőjének, ha nem változnak a jogszabályok, dönteni kell az Országgyűlés és az ORÖ között. Ami a voksok megoszlását illeti: a Lungo Drom 41 ezer 715, a Firosz 37 ezer 064, az RPM 11 ezer 349, a Phralipe 8 ezer 454 szavazatot kapott. Sok volt az érvénytelen szavazólap, csaknem 13 ezer a lebélyegzett 111,5 ezerből. (A Nemzeti Választási Iroda többször felhívta a figyelmet, hogy a nemzetiségi választás zöld szavazólapjait a zöld borítékba kell helyezni, és azt le kell zárni, különben a szavazat érvénytelen lesz.) Az erőviszonyok alapján valószínűleg a Firosz adhatja majd az ORÖ elnökét. Farkas Lászlót, a Firosz vezetőjét ugyanakkor most vasárnap megválasztották Tiszabura polgármesterének. Lapunknak elmondta, amennyiben ő kerül az ORÖ élére, akkor társadalmi megbízásként tölti majd be a polgármesteri tisztséget – így nincs szó összeférhetetlenségről. A Firosz részéről Agócs Jánosnak is vannak elnöki ambíciói (ő vállalkozóként anyagilag támogatta a szervezet kampányát).