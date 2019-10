Kamu nyereményjáték miatt figyelmeztet a Wizz Air

A főpolgármester olcsóbb BKV-bérletekről és a parkolás fővárosi összehangolásáról is beszélt az Indexnek adott interjúban.

Literes polgármester-fröccsöt (hat deci bor, négy deci szóda) akart lehúzni vasárnapi győzelmét ünnepelve Karácsony Gergely, de az eredményváró helyszínen nem tartottak ilyen nagy poharat – ez is kiderült abból az élő Facebook-közvetítésből, amiben az Index újságírói és olvasói faggatták a most megválasztott, csütörtökön pedig posztját hivatalosan is elfoglaló főpolgármestert.

Már az első nap egy ügy elsikálására kérték

Karácsony elmondta, hogy több száz üzenetet kapott, és többek között fideszes politikusok is gratuláltak győzelméhez, ha fővárosi fideszes polgármesterei nem is. „Hirtelen nagyon sok barátom lett” – jegyezte meg a politikus, akit már kérésekkel is megtaláltak: egy választási aktivista ötvenezer forintos bírsága elsikálását kérte tőle – azóta nem beszélnek.

A nagyarányú ellenzéki győzelmet Karácsony Gergely a következetesen felépített ellenzéki összefogás sikerének tudja be. Jöhetnek most a hányós szmájlik, de tényleg együtt tudtunk működni – mondta a főpolgármester: szerinte mindehhez kompromisszum kellett, a baloldali pártoknak és a Jobbiknak is muszáj volt változnia, hogy közös alapokra tudják helyezni a munkát.

Ez nem egy nagy agysebészet, ebben a rendszerben vagy együttműködés lesz, vagy mindig a Fidesz nyer

– jegyezte meg a főpolgármester, hozzátéve, győzelmükhöz az is hozzájárult, hogy a fideszes polgármesterek elkényelmesedtek: azt hitték, hogy elég lesz, ha az apró logókkal elsikálják majd fideszességüket, az utcán kézbenyomott ingyenes Lokál propagandája majd garantálja a győzelmet.

Sok fideszes polgármesterre jellemző a Borkai-féle életforma

Ha bebizonyosodik a felvétel valóságtartalma, akkor repülni fog, aki ilyeneket mond – jegyezte meg Karácsony Gergely; más kérdés, hogy a vágott felvételen terhelő állítások hangzanak el Gajdára és több helyi vállalkozóra nézve is. Az újságírók a Borkai-ügyről is kérdezték Karácsonyt – szerinte sok fideszes polgármesterre jellemző ez az életforma – majd szembesítették a kispesti fehér poros képviselő, Lackner Csaba botrányával is. Karácsony szerint „ez az ügy messze nem olyan szórakoztató”, mint Borkai Zsolté, de t árgyal majd Gajda Péter kispesti szocialista polgármesterrel.– jegyezte meg Karácsony Gergely; más kérdés, hogy a vágott felvételen terhelő állítások hangzanak el Gajdára és több helyi vállalkozóra nézve is.

Hogy Jolánka néni is örüljön

A beszélgetés során nem maradhattak az ígéretek sem, Karácsony némi újságírói unszolásra ismertette, mit tapasztalhat majd meg városvezetése során a politikával egyáltalán nem foglalkozó, átlagos „Jolánka néni” is.

Újraindítják a fővárosi panelprogramot

Olcsóbbá tennék a tömegközlekedést, és megfizethetőbb lesz az éves BKK-bérlet is

Első körben 7 éves korig, később fokozatosan 14 éves korig ingyenessé tennék a fővárosi tömegközlekedés használatát – ez Karácsony szerint csak pár milliárdos bevételkieséssel járna

Új P+R parkolókat telepítenének a külvárosi és agglomerációs kötött pályás csomópontok mellé

Megtalálják a módját, hogy leálljon a Városliget további beépítése, és az új létesítményekre ne adjanak ki építési engedélyt – bár néhány ötletet, mint az Olof Palme ház felújítását Karácsony amúgy itt is jónak tart

Nem lesz mobilgát a Római-parton

Vége vetnek a fideszes propagandalapként működő Lokál korlátlan közterületi terjesztésének, odahatnak, hogy a BKV területein se osztogassák mindenütt az újságot

Végre rendbe szednék a parkolási ügyeket

A városi cégek vezetésére viszont pályázatot írnak ki; ezeken persze a régi vezetők is elindulnának, de megszűnne a pozíciók önkényes osztogatása. Karácsony központosítással kezelné a parkolás Karácsony több városszervezési tervéről is beszélt az interjúban: mint mondta, a Városházán nem tervez nagytakarítást, azok, akik képesek őt és a megváltozott körülményeket elfogadni, dolgozhatnak tovább.Karácsony központosítással kezelné a parkolás Zuglóban is forró pitének bizonyuló témáját : egységes parkolási rendszert alakítana ki, és megtiltaná, hogy az önkormányzatok külső cégeknek szervezzék ki az évente óriási kerületi bevételt hozó parkolási feladatokat. Kérdésre válaszolva hozzátette, hogy becslése szerint 3-4 helyettese lesz, és 99 százalék, hogy ezek közül az egyik DK-s politikus, de azt is hangsúlyozta, hogy Gyurcsány Ferenc nem tudja és nem fogja őt irányítani.