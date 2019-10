A magánegészségügyi szolgáltatók és a fogorvosok is feltöltik a betegadatokat a nagy közös egészségügyi adatbázisba

Pár napon belül megtartja alakuló ülését a mohácsi közgyűlés.

Átveszi polgármesteri mandátumát az esélyesebb vetélytársa halála miatt Mohácson nyerni tudó Csorbai Ferenc. A szocialista városvezető lát esélyt az együttműködésre a kormánypárti többséggel. Pár napon belül megtartja alakuló ülését a mohácsi közgyűlés. A testületbe 8 kormánypárti, két szocialista és egy DK Jobbik-Momentum támogatással induló jelölt jutott be. Ismert, hogy szeptember 25-én a Mohácsot 21 éven át vezető fideszes politikus, Szekó József elhunyt, így a szocialista Csorbai Ferenc ellenfél nélkül győzött. Szekó korábban mindig hatalmas fölénnyel nyert, úgy tűnik, így lett volna ez most is: Csorbai a voksok 31 százalékával szerezte meg posztját, míg a szavazólapok 69 százaléka üresen maradt (így érvénytelen lett), ami arra utal, hogy a választáson résztvevők túlnyomó többsége Szekó Józsefet akarta. Csorbai a választás előtt – kérdésünkre válaszolva – azt ígérte, hogy ha kevés szavazatot kap, akkor lemond, ám, hogy mit érezne kevésnek, azt nem árulta el. Szerdán újra beszéltünk a 47 esztendős vállalkozóval, s megkérdeztük, elegendőnek érzi-e a 31 százalékos felhatalmazást? Csorbai Ferenc azt felelte, elfoglalja hivatalát, a kevés szavazatot pedig azzal magyarázta, hogy nem szólalhatott meg a helyi médiában, nem mondhatta el elképzeléseit, szórólapjait ellopták, a facebookról pedig egy álnok csellel napokra letiltották. Csorbai hozzátette, hogy az elmúlt öt évben képviselőként jól együtt tudott dolgozni a fideszes többségű képviselőtestülettel, lát rá esélyt, hogy ez most is így lesz. Szeretné megismertetni a közgyűléssel és a város lakóival a programját, erre polgármesterként lehetősége lesz végre. Ha ezt a város elfogadja, akkor folytatni szeretné a munkát.

Csorbai Ferenc

A Fidesz helyi szervezete viszont azt várja Csorbaitól, hogy ne foglalja el posztját. Ha Csorbai engedelmeskedne, akkor jogértelmezésük szerint 75 nap múlva lehetne időközi polgármesterválasztást tartani. Amennyiben Csorbai marad, akkor a testület önfeloszlatással kényszeríthet ki új választást, ám ez csak fél év múlva történhet meg. Pávkovics Gábor, a Fidesz város elnöke szerint, ha Csorbai tisztelné a választók döntését, akkor azonnal távozna, és ezzel megteremtené a feltételeit annak, hogy Mohács gyorsan essen át a választáson. Ugyanakkor Pávkovics elismerte: ha Csorbai valóban a városért tevékenykedik, akkor abban frakciója támogatja őt. A 17 ezer lelkes Mohácson sokan azt prognosztizálják, hogy amint az első közgyűlésen Csorbai átveszi mandátumát, az ülés botrányossá lesz. Csorbai Ferenc viszont azt reméli, ünnepi hangulatú lesz az első közgyűlés, amit azzal is szeretne emelkedetté tenni, hogy javasolja: Szekó József legyen a város díszpolgára.