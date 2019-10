Még jobban beszűkítik a parlamenti újságírók lehetőségeit

A házelnök utasította a győri polgármestert pénteken, hogy mondjon le, de a kormányfő a távolból megakadályozta ezt.

Teljes káoszt, valamint Kövér László – Orbán Viktor csörtét okozott a Fideszen belül Borkai Zsolt győri polgármester szexvideója – értesült a Népszava. Lapunk információi szerint ugyanis Kövér László házelnök volt az, aki pénteken arra utasította Borkai Zsolt győri polgármestert, hogy még aznap mondjon le, a polgármester pedig ennek hatásáraazt a sajtótájékoztatót, amelyet később töröltek.Forrásaink szerint ennek hátterében az állt, hogy a kampány utolsó napjaiban nem volt, aki döntsön a győri polgármester sorsáról, mert Orbán Viktor kormányfő csütörtökön Rómába utazott, hogy Silvio Berlusconival találkozzon, majd onnan Párizsba ment, és Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt.A delegáció csak péntek este ért haza Budapestre, addig pedig csak korlátozott módon lehetett kommunikálni a miniszterelnökkel, az ő távollétében viszont sokáig senki nem mert lépni semmit, hiába kezdett világossá válni, hogy ráég a Fideszre Borkai Zsolt botránya. Mint korábban megírtuk, információink szerint a Nézőpont Intézet a kampány utolsó napjaiban készített egy felmérést belső használatra, amely már Karácsony Gergely, akkor még főpolgármester-jelölt előnyét mutatta, emiatt sokan szerették volna Borkai távozását. Ezért is szólította fel a győri polgármestert kétszer is lemondásra Tarlós István.Kövér Lászlónak jó a kapcsolata a kormánypárti Magyar Nemzet vezetésével is, így pénteken oda is megérkezett a jelzés és gyorsan megírták azt a – később „egyéni véleménynek” minősített – cikket, amelyben Borkai Zsolt lemondását sürgetik. (Az aláírás nélküli véleménycikkek jellemzően a szerkesztőség álláspontját tükrözik, de Ballai Attila, a lap főszerkesztője eztazzal magyarázta, hogy egy újságírójuk véleménye volt, nem szerkesztőségi és „technikai hiba miatt kerülhetett ki”. A Magyar Nemzet szerkesztőségét ismerő egyik forrásunk szerint ilyen szinte elképzelhetetlen, minden cikk csak szigorú vezetői ellenőrzés után, vezetői jóváhagyással jelenhet meg.)A sajtótájékoztatót tehát meghirdette Borkai Zsolt, ám nem sokkal később Orbán Viktor befejezte a tárgyalását Emmanuel Macronnal, így jelezni tudtak Budapestről a kormányfőnek, hogy mire készül a győri polgármester. A miniszterelnök azonban azonnal közölte, hogy szó sem lehet lemondásról, Győrt meg kell tartani. (Ha Borkai lemond, a DK-s Glázer Tímea egyedüli jelöltként biztosan polgármester lett volna.) Ezek után nem sokkal öt óra előtt Borkai stábja lefújta a sajtótájékoztatót, nem sokra rá pedig eltűnt a Magyar Nemzet cikke is. Azt nem tudni, hogy az ügy milyen hatással volt Orbán Viktor és Kövér László kapcsolatára, de az biztos, hogy szóba kerül a Fidesz szerda este kezdődőBalatonalmádiban.