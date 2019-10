Brexit – Már kézközelben az alku

Lassan haladnak a biztosjelöltekkel, legalább egy hónapos csúszásban vannak.

Az Európai Bizottság (EB) hivatalba lépését eredetileg még november elsejére tervezték, de Jaume Duch Guillot, az Európai Parlament (EP) szóvivője arról számolt be az MTI szerint, hogy délutáni ülésén a képviselőtestület házbizottságaként működő Elnökök Értekezlete még csak a biztosjelöltek meghallgatását értékelte , egyúttal pedig felszólított a még hiányzó három jelölt mielőbbi hivatalos megnevezésére. A tájékoztatás szerint az EP megfelelő körülmények fennállása esetén kész időben jóváhagyni az új összetételt ahhoz, hogy december elsején felállhasson az Ursula von der Leyen vezette brüsszeli testület. A megválasztott elnök Sylvie Goulard helyett előző héten új jelöltet kért Franciaországtól, ahogyan az Európai Parlament jogi bizottságában összeférhetetlenségre hivatkozva elutasított Trócsányi László és Rovana Plumb helyett korábban Magyarországtól és Romániától is. Az EP korábban az október 23-i plenáris ülésre írta ki a megerősítő szavazást a testület összetételéről, ezt azonban törölték a napirendről, miután hiányzik még három tag - közölte Ska Keller, a zöld frakció társelnöke. Egyes hírek szerint az újabb szavazást november 27-én tervezik, addig talán elég lesz az idő ahhoz, hogy kiválasszák az új biztosjelölteket, írásbeli kérdéseket tegyenek fel nekik, s azokra válaszoljanak is, majd legalább egyszer meghallgassák és értékeljék őket a képviselők. A csúszás miatt Jean-Claude Juncker jelenlegi elnök és csapatának tagjai maradnak a posztjukon ügyvivőként. Ilyenre korábban már háromszor is volt példa, legutóbb a másodszor is José Manuel Barroso vezette Európai Bizottság esetében, amely a tervezettnél három hónappal később állt csak fel, ez azonban lassíthatja az uniós munkát, mert ügyvivői minőségben a testület illetékessége korlátozott.