A Fidesz és a DK erősödött a megyékben

Nem lesz véres bosszú Terézvárosban, de a politikai kinevezettektől megválunk – mondta a momentumos Soproni Tamás, a VI. kerület új, közös ellenzéki, momentumos polgármestere.

Járt már bent az új munkahelyén? Képzeletben berendezte a szobáját?

Még nem. Hivatalosan csütörtökön, délután négykor jár le a jogorvoslati határidő, és hivatalosan csak utána vagyok polgármester. Mondjuk nem a berendezése lesz az első, de amint lehet elkezdjük a munkát.



Hogy megy ez? Van valami protokoll az átadás-átvételre? Az általános ügymenet az, hogy a leköszönő polgármester felhívja az újat, gratulál neki, és megkérdezi, hogy mikor szeretnék megejteni az átadás-átvételt. Nálunk ez nem történt meg, úgyhogy én hívom fel Hassay Zsófiát, és elmondom neki, hogy a lehető leghamarabb, vagyis pénteken szeretnénk átvenni a hivatalt. Tételesen átveszünk minden dokumentumot, szerintem hónapokig is eltarthat, amire például a vagyonkezelő szerződéseit átlátjuk.



Honnan lehet tudni azt, hogy az átadás-átvételig nem tűnnek el dokumentumok? A rövid válasz: sehonnan.



Ígérték, és a választók valószínűleg el is várják, hogy elszámoltatják a régi vezetést. Ezzel kezdik?

Ha ez nem történne meg, szembeköpnénk magunkat. De nem akarunk vagdalkozni, úgyhogy ehhez teljes képet kell kapnunk a működésről. Elsősorban a Vagyonkezelő miatt aggódom, hogy ott csontvázak hullanak ki a szekrényekből, de azért nem aggódom. Ezekből a csontvázakból csinálunk egy jó kis kiállítást az Andrássy úton.



Milyen szintig cserélik le a vezetőket?

Nem lesz véres bosszú és leszámolás Terézvárosban, de nyilvánvaló, hogy a politikai kinevezettektől megválunk. Nem említenék pozíciókat, nem lenne elegáns.



De ha már az önkormányzati Vagyonkezelőt említette...

Tény, hogy a kampányunk sarkalatos pontja volt a kerület vagyongazdálkodása. Számos szemmel láthatóan túlárazott közbeszerzésről és összefonódásról tudunk, ezekről beszéltünk is. Úgyhogy ha konkrétan a Vagyonkezelő a kérdés, ott biztosan lesz váltás. Meg fogjuk vizsgálni az új ügyvezetővel, hogy milyen visszaélések történtek.



Tehát már van jelölt erre a posztra.

Erre és más posztokra is. A vagyonkezelő cég esetében fontos szempont volt, hogy tapasztalt és a céges világból érkező vezető legyen, aki a pénzügyi igazgatáshoz is ért. Egyébként szerencsére a Momentum már a kampány alatt összeállított egy ütőképes csapatot arra az esetre, ha nyernénk. Nem arról volt szó, hogy stokikat osztogattunk előre, hanem hogy legyünk felkészülve bármire. Amit például már most elmondhatok, az egykori civil aktivista, Temesvári Szilvia lesz az az alpolgármesterem, aki zöld ügyekkel fog foglalkozni.



Kényelmes, 10-4-es többsége lesz az új képviselő testületben, úgyhogy a kormánypárttal legalább ott nem kell kompromisszumokat kötnie. De mi a helyzet a szövetségeseivel? Nem tart attól, hogy benyújtsák a számlát?

Van nekünk egy aláírt megállapodásunk, amiben nemcsak politikai tételek vannak, hanem maga a szakmai program is. Olyasmik, hogy nem csökkenhet a kerület bérlakás állománya, javítjuk a köztisztaságot és minden választópolgár számára elérhetővé tesszük az önkormányzat dokumentumait. Ki lehet ezekből táncolni, de politikailag is vállalhatatlanná válik az a párt, amelyik ezt megteszi. Én amiatt nem aggódom, hogy ne tudnánk végrehajtani a programot. Inkább a fővárossal és a kormánnyal készülök kemény csatákra az Andrássy út, vagy a Podmaniczky park kapcsán. De ezek mind tárgyalások lesznek, és nem leszólás, és végrehajtás.



Említette a köztisztaságot. A kutyapiszok és a kosz is komoly kampánytéma volt, annyira, hogy állítólag a polgármester az utolsó héten a köztisztasági cég vezetőjét is kiküldte az utcára, hogy felügyelje a takarítást. Ezzel mit kezdenek?

Elfogadhatatlan, hogy Terézváros fele annyit költött a tisztaságra, mint a szomszédos VII. kerület. Tudjuk, hogy komoly munkaerő gonddal küzdünk, de erre mindenképpen találnunk kell megoldást. Ha másképp nem megy, akkor megduplázzuk az erre fordítandó keretösszeget.



Tényleg leadja a polgármesteri luxusautó kulcsát, ahogy ígérte?

Mindenképpen. Azt még nem tudom, mi lesz a kocsival, lehet, hogy mobilpatika vagy időseknek ingyen taxi, de én biztosan nem fogom használni.



Biztos lesz, aki ezt fölösleges, populista gesztusnak fogja tartani.

Fontosak a szimbolikus lépések, mert azok mutatják meg, hogy komolyan gondolunk dolgokat. A politikusoktól is elvárható bizonyos önkorlátozás. Nem azt mondom, hogy azért, mert Terézvárosban sok lakásban nincs vécé, egy polgármester is éljen olyanban, de azt igen, hogy ha a politikus általában nem autózik, mert közel lakik a munkahelyéhez, és nincs rá szüksége, akkor ne legyen neki sokmilliós hivatali autója. És az is elvárható, hogy a polgármester vagy az önkormányzat más vezetőinek családtagjai ne üljenek ott a vagyonkezelő cég vezető testületeiben. Még akkor sem, ha egyébként tehetségesek és jó szakemberek.



A kampány utolsó heteiben sokat írtunk mi az utolsó percekben átadott fél útpályákról, földutakról, betemetetlen játszótéri gödrökről. Megígéri-e öt évvel a következő választás előtt, hogy az utolsó egy hónapban nem ad át semmit?

Olyan biztosan nem lesz, hogy nem tudunk átadni egy teret időben, de átcsoportosítjuk a pénzt, és egy másikat adunk át, messze túlárazva, csak azért, hogy valami mindenképpen át legyen adva. Ezt megígérhetem. És azt is, hogy nem a képemmel lesz telenyomva a helyi lap. Tapasztalatom szerint a keresztrejtvényt sokkal jobban kedvelik az olvasók, mint a polgármester nagy fejét.