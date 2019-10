Ismét Arany Medál-díj

A Tabukról tabuk nélkül televíziós dokusorozat második évada kezdődik a Spektrum TV-n. A széria készítői a megvalósult részekről és a még mindig be nem mutatható tabukról is meséltek a Népszavának.

A politikáról lemondtunk, mert elég veszélyes terep ebben az országban – felel Pálinkás Norbert a Tabukról tabuk nélkül számára is tabunak bizonyult témákról érdeklődő kérdésre. - Olyan országban élünk, ahol a politika szép lassan showbiznisszé vált, ezért sem akartunk a pártpolitikai hovatartozásról forgatni – kapcsolódik Radnai Péter, a AMC Networks International – central and Northen Europekreatív igazgatója. - A vallást is csak a Bűn és vezeklés részben érintjük – folytatja Pálinkás Norbert főszerkesztő, rendező. Bűnösök, fogyatékosság, mentális betegség, meddőség, zaklatás és öngyilkosság a témája a Spektrum saját gyártású sorozata, a Tabukról tabuk nélkül második évadának. Az első rész ún. „followup”, azaz az előző széria szereplőinek újra-megszólaltatása lesz. - Ahhoz, hogy öt szereplővel tudjunk forgatni egy részt legalább húsz érintettet kell megkeresni – árul el részleteket Zurbó Zsófia researcher. - Segítőszervezetek is együttműködnek az interjúalanyokkal való kapcsolatteremtésben, a televíziós beszélgetést egy-két telefon, majd 3-4 háttérbeszélgetés előzi meg. Nehéz ismeretlenül felhívni valakit, majd a legféltettebb titkairól kérdezni, ezért hosszabb idő a bizalom kiépítése – meséli Zurbó Zsófia. - Voltak olyan szereplőink, akiket forgatás közben hívtak fel, hogy 72 órájuk van dönteni arról, hogy egy most megszületett gyereket örökbe fogadnak-e. Mi ott vártuk velük, náluk, hogyan döntenek – ez meglehetősen bizalmi helyzet volt – folytatja Pálinkás Norbert. - Az interjúalanyoknak könnyebbséget jelent, hogy ez egy dokumentumcsatornára készülő sorozat, azaz nem olyan műsorkörnyezetbe kerül, mint egy országos kereskedelmi televíziónál – villant fel egy szereplői szempontot Radnai Péter. - Annyiban is egyszerűbb volt most a helyzetünk, hogy el tudtuk küldeni az előző évadot, így biztosak lehettek abban, hogy miben vesznek részt – folytatja Zurbó Zsófia. Az idei évad műsorvezetője éppúgy, ahogy az előzőnek, Thuróczy Szabolcs színész. - Amikor megkeresett minket a filmet gyártó ACG Reklámügynökség vezetője, Mentes Endre producer 2016-ban akkor még a halálról szóló trilógia ötletével, olyan figurát szerettünk volna műsorvezetőként látni, akiről a nézők el tudják képzelni, hogy bele tud érezni szereplők a helyzetébe – meséli Radnai Péter. - Nem akartuk, hogy a műsorvezető több legyen, mint a szereplők, a profiknál pedig óhatatlanul előfordul, hogy a műsor róluk is szól. Szabolcs kicsit feltűnő, kicsit jelenlévő, aki kívülálló, a nézőt helyettesíti a műsorban. Érdeklődése a civilé – fejti ki Radnai Péter. - És talán behozza a Pintér Béla és Társulata közönségét – hangzik a Népszava közbevetése. - Rengeteg olyan darabjuk van repertoáron, amelynek a témája tabu – utal a szellemi azonosságra Radnai Péter. - A Titkaink című előadásuk az ügynökmúltról szól, gondoltak-e ennek feldolgozására? - Abszolút. Feltúrtam a levéltárat, el is jutottunk olyan emberhez, aki ügynökként jelentett, de végül nem vállalta senki a szereplést, ezt a témát nem lehetett megcsinálni – mesél kudarcélményről … Zsófia. - Pedig nagyon fontos: mi nem mondjuk meg a nézőnek, hogy mit kell gondolnia – kapcsolódik Pálinkás Norbert. Lehetnek-e hétköznapiak a tabuk? - Először definiálnunk kellett, hogy mi az. Ki kérdezi meg egy mozgássérülttől, hogy hogyan szexel? - reagál Pálinkás Norbert. - Egy kollégám friss házas, azt mondtam neki, hogy ameddig nincs gyereketek, menjetek nyaralni. Utána eszembe jutott: lesz-e gyerekük? Akarnak-e? Lehet-e? Vagy beletenyereltem a magánéletükbe fájdalmat okozva egy egyszerű kérdéssel? Ez is lehet tabu – válaszolt egy történettel Radnai Péter. - Számomra meglepetés volt, hogy a homoszexualitás mennyire tabu még mindig, de találkoztunk olyan fogyatékossággal élőkkel is, akik arról meséltek, hogy a játszótéren az anyuka elfordítja tőlük a gyerekét – egészíti ki Zurbó Zsófia. - Ez egy tematikus televízió sorozata, amelynek el fog terjedni az üzenete, de ne gondoljuk, hogy mi fogunk elindítani társadalmi párbeszédet bármely témában – foglal el realista álláspontot Radnai Péter azzal kapcsolatban, hogy változtathatnak-e az emberek mentalitásán a sorozattal. - Ha egy ilyen film eléri azt, hogy a játszótéren az anyuka ne fordítsa el a gyerek fejét a mozgássérülttől, hanem hagyja, hogy beszélgessenek, akkor már jól csináltuk – adja meg az optimista végszót Pálinkás Norbert.



Infó: Tabukról tabuk nélkül Október 18-tól péntek esténként a Spektrum TV-n 0. 2 évvel később 1. Bűnösök 2. Fogyatékosság 3. Mentális betegség 4. Meddőség 5. Zaklatás 6. Öngyilkosság