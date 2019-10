Futóverseny miatt zárják le vasárnap fél Budát

Teljes tisztújítást tart a párt, Jakab Péter bejelentkezett az elnökségre.

A november 9-re összehívott kongresszus után nem vállal semmilyen posztot a vezetésben - jelentette be sajtótájékoztatón Sneider Tamás, a Jobbik elnöke. Jakab Péter szóvivő, a párt parlamenti frakció-vezetője, aki már az EP-választások után is bejelentkezett az elnöki címért, most egy Facebook-posztban ezt megerősítette, egyben megnevezte a csapatot is, akikkel együtt dolgozna a párt vezetésében. Elnökhelyettesként Gyöngyösi Mártonra, alelnökként Dr. Lukács Lászlóra, Dudás Róbertre, Balassa Péterre, Nunkovics Tiborra, Szilágyi Györgyre és Z. Kárpát Dánielre számítok - írta. Jakab tavaly decemberben lett országosan igazán ismert, amikor a rabszolgatörvény elleni tüntetéseken több ellenzéki képviselőtársával bement az MTVA székházába, majd néhány nappal később egy "ez a tévé hazudik" feliratú pólóban ment el a HírTV-be.