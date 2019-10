Utolérték a világ leggyorsabb hangyáját

A zsákmányejtés drámai pillanatát ábrázoló fotóval nyerte el Az év természetfotósa díjat kedden egy kínai fényképész – adta hírül a BBC News.

Pao Jung-csing fotóján a levegőbe ugró mormotát szinte megbénítja a rettegés, az ujjait szétnyitja, a száját kitátja, miközben a róka arra készül, hogy rávesse magát. A pillanatot megörökítő képért a kínai fotós Az év természetfotósa díjat kapta, amelyet a londoni Természettudományi Múzeumban adtak át.

A Pillanat című képet Pao a „világ tetejeként” emlegetett Tibeti-fennsíkon készítette 4500 méteres tengerszint feletti magasságban. A National Geographic cikke idézi a zsűri elnökét, Roz Kidmant, aki elmondta, hogy a térségben készült ritka képek közé tartozik a győztes fotó és hangsúlyozta, hogy a kép azért is rendkívüli, mert „a tibeti róka és a mormota, a fennsík ökológiájának két kulcsfontosságú faja közötti erőteljes interakciót” ábrázolja. A kép a fődíj mellett megosztva az év legjobb fotója díjat is kiérdemelte az emlősök viselkedése kategóriában.

Az év ifjú természetfotósa díjat a 14 éves Cruz Erdman kapta, aki egy éjszakai merülés során készített fotót az indonéziai Lembeh-szorosban egy színjátszó tintahalról. A fiatal versenyző elmondta, hogy a kép technikai megvalósítása jelentette az igazi kihívást, a víz alatti felvétel azért lett olyan tiszta, mivel igyekezett mozdulatlan maradni, hogy ne kavarja fel a vizet.

A madarak viselkedése kategória győztes képét a norvég Audun Rikardsen készítette, aki egy fjord fölött egy fa ágára leszálló szirti sast kapott le. A német Stefan Christmann az Antarktiszon fotózott mintegy ötezer egymáshoz bújó hím császárpingvint, amelyek tojásaikat óvják a hideg széltől, ez alatt a nőstények a tengerben kutatnak táplálék után. A kép Az év portfóliója díjat nyerte el.

A National Geographic fotósa, Charlie Hamilton James, a városi természetfotó kategóriában vitte el a trófeát azzal a képével, amely éjszaka egy New York-i utcai csatorna nyílása körül nyüzsgő patkányokról készült. A fotós elmondta, hogy hónapokig követte a patkányokat a New York-i csatornákban és nagyon élvezte az éjszakai munkát. „Fantasztikus volt látni, hogy milyen remekül beleillenek New York repedéseibe” – idézte fel, és azt is elárulta, hogy elkezdte értékelni őket az után, hogy egy időt eltöltött velük. „Nem azt mondom, hogy szerettem, de megkedveltem őket” – mondta.

Az év természetfotósa pályázatot 55 éve rendezik meg. A versenyben 19 kategóriában díjazzák a természetben készült fotókat, egyebek mellett az állatok viselkedése, sajtófotó és portré témakörben. Idén 48 ezer fotóval pályáztak a természetfotósok a díjakra mintegy száz országból.

A londoni múzeumban péntektől tekinthetők meg a győztes fotók és a verseny válogatott anyaga.