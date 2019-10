Török iskolát nyit Budapesten Erdogan

Az innovációs miniszter azt mondta, „boldogan” találkozik V. Naszályi Márta polgármesterrel.

„Boldogan” találkozik is akár V. Naszályi Márta polgármesterrel Palkovics László, szívesen nyilvánosságra hozza a Várban lévő lakásának a bérleti szerződését és kész magasabb bérleti díjat is fizetni – mondta az innovációs miniszterEzzel Palkovics arra reagált, hogy V. Naszályi a 24.hu-nak azt mondta, nem szeretne „egy Bayer, Palkovics, Nagy Gábor Tamás rendeletet”. De a közvélemény számára felháborító lakás-bérleti ügyeket rendezni kell a Várban, az igazságtalanságokat meg kell szüntetni, jóvá kell tenni. Az ATV Startban pedig kiemelte: azt is szeretnék megakadályozni, hogy az önkényes döntések szülessenek. Palkovics közölte: egyetért azzal, hogy ezeket a szerződéseket vizsgálják felül, sőt ösztönzi erre V.Naszályi Mártát. Azt mondta,

szívesen fizet magasabb bérleti díjat is, szívesen fizetett volna eddig is többet.

Kiemelte, hogy az önkormányzatnak kell döntést hoznia a Várban önkormányzati lakást bérlők esetében. „Költöztek ki onnét azért, mert az önkormányzat nem akar tőlem többet kérni?” - vetette fel. „Ezek a Várban lévő ingatlanok általában lakhatatlanok, pontosabban akkor lakhatók, ha az oda beköltözők ezeket az ingatlanokat lakható állapotba hozzák. A mi a lakásunkban a nyílászárók nem voltak jók, a lakás vizes volt, nem volt benne fűtés, ez gyakorlatilag egy lakhatatlan lakás volt. Én úgy invesztáltam 20 milliót ebbe a lakásba, hogy soha nem lesz az enyém” – mondta Palkovics László. Azt is mondta, hogy a vári óvodába mint a Várban lévő lakos (egy másik óvodás kisgyereknek a szüleivel) 4 millió forintos szoba-játékot vett a saját adózott pénzén. Ha úgy tetszik, az önkormányzat helyett.

„Szeretném kérni V. Naszályi Mártát, tegye már meg, hogy valóban az összes szerződést felülvizsgálja felül és hozza nyilvánosságra, de akkor például a volt MSZP-kormánybiztosét is, Baráth Eteléét is, és mindenkiét, politikai oldaltól függetlenül” – fogalmazott. Szóvá tette, hogy a polgármester az ő nevét emlegeti, holott másoknak is hasonló lakásbérleti szerződésük van. Másrészt, 2012-ben, amikor eldőlt, hogy a Várba kötöznek, „még a Knorr-Bremse fékeit gyártottam Németországban”, azaz nem volt sem politikus, sem közszereplő – jelentette ki. Azt is szükségesnek tartotta elmondani, hogy ő az I. kerület volt fideszes polgármesterét, Nagy Gábor Tamást „csak képről látta”, hivatalosan soha nem beszélt vele, egyetlenegyszer találkoztak össze véletlenül.