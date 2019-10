Vasárnap hajnalban nem lehet majd autópálya-matricát venni

A főpolgármester arról is beszélt, hogy pénteken küld levelet a miniszterelnöknek.

Megtámadják a bíróságon a Néprajzi Múzeum építési engedélyét, Tarlós a megbékélés miatt kaphat díszpolgári címet, utáljade társadalmi egyeztetést szeretne róla, apedig már dolgoznak – egyebek között ez derült ki Karácsony Gergely Klubrádiónak adott interjújából. A főpolgármester közölte: a Tiborcz-adót akkor tudják kivetni, ha a kerületek nem élnek ezzel a lehetőséggel és hozzájárulnak ahhoz, hogy a főváros bevezesse – a kerületek többségében az ellenzék győzött, így már készítik a jogszabály részleteit. Kitért arra is, hogy szeretne úgy viselkedni, ahogy egy normális főpolgármesternek kell, és ebben benne van, hogy találkozzon a miniszterelnökkel, függetlenül attól, mit gondolnak egymásról. Pénteken hivatalba lép, elküldi a levelet a miniszterelnöknek. Karácsony beszélt arról is, hogy kezdeményezi, hogy Tarlós Istvánt is válasszák Budapest díszpolgárává. A főpolgármester úgy véli: mindent abból a perspektívából kell nézni, hogy ez a város a közös otthonunk. Jövőre, amikor a díszpolgári címekről dönthet a közgyűlés, harminc éves lesz az önkormányzati rendszer. Új politikára van szükség és az elmúlt kilenc évben a kormány nagyon sokat elvett a budapestiek szabadságából. De kicsit nagyobb léptékben nézve meg kell becsülni ezt a 30 évet, noha nem gondolja, hogy elődei minden szempontból tökéletes munkát végeztek volna (erre amúgy senki se lenne képes). De ne akarjunk kiradírozni valakit a történelemkönyvből, ha egy vagy két évtizedig a város vezetője volt – mondta az ellenzéki politikus. Most, hogy ilyen nagy felhatalmazást kapott, a választók több mint 50 százaléka mögötte áll, Karácsony úgy érzi, itt az ideje a béketeremtésnek, az indulatok csitításának. A Liget projektnél az Index csütörtöki cikke szerint nagyon sok mindent nem lehet tenni, mert az állam kivette a döntést a kerület és a főváros kezéből. Karácsony úgy véli, alapvetően elhibázott a projekt, a park természetközeli jellegét kellene megerősíteni. A zuglói önkormányzat most kapta meg az egyik függő hatályú határozatot egy épület építési engedélyéről, amit megtámadnak a bíróságon; úgy tudja, a Néprajzi Múzeumnak nincs engedélye. Az építési szabályzatot úgy módosítják az első ülésen, hogy új épület ne épülhessen a Városligetben.