Újpesten, Kőbányán és Cegléden is megtámadták az ellenzéki győzelmet

Nehéz lehet elfogadni a vereséget.

Az önkormányzati választások eredményeivel szemben csütörtök délután 16 óráig lehetett jogorvoslati kérelmet benyújtani. Tegnap három megválasztott ellenzéki polgármesternek kellett szembesülnie azzal, hogy újraszámoltatják az eredményüket: a IX. kerületben Baranyi Krisztina, az I. kerületben V. Naszályi Márta, valamint a VIII. kerületben Pikó András.

Budapest IV. kerületében a momentumos, közös ellenzéki jelölt Déri Tibor több mint kétezer szavazattal nyert, de nem vehette át csütörtökön a hivatalát, ugyanis a hvg.hu értesülései szerint a Fidesz megtámadta az eredményt. Déri a lapnak azt mondta, két egyéni választókerületben, a 6-osban és a 9-esben támadták meg az eredményt, ahol szoros versenyben, de ellenzéki győzelem született, illetve így tettek a polgármester-választás eredményével is – ahol viszont nem volt szoros az eredmény. Kőbányán három egyéni választókerület szavazatait fogják újraszámolni - írja a Mérce.hu . A kerület polgármestere, Dr. Kovács Róbert Antal ugyanis a kormánypártok színeiben aratott sikert, azonban képviselő-testülete a jelenlegi eredmények szerint 9-8 arányban ellenzéki többségű lenne, ami okozhat(na) kellemetlen meglepetéseket a Fidesznek. A kőbányai Momentum a Mércének azt írta: „Valószínűleg azért támadták a választási eredményeket, mert az ellenzék csupán nagyon kicsi fölénnyel nyerte a választókerületeket. Huszti András Norbert (Momentum) 5. EVK 1 szavazattal, Stemler Diána (Momentum) 6. EVK 9 szavazattal és Papp Zoltán (DK) 1. EVK 21 szavazattal.” Cegléden is a helyi Fidesz-szervezet próbálkozik jogorvoslattal - írja a 24.hu . Ott Hörömpő Annamária egyéni képviselő volt az egyetlen fideszes, aki bukott: 9 szavazattal, mindösszesen 1 százalékponttal maradt alul egy helyi szervezet jelöltje, László Ágnes ellen, utóbbit az ellenzéki pártok is támogatták. A lap szerint külön pikáns, hogy Hörömpő annak a négy szavazókörnek az eredménye ellen emelt kifogást, ahol rokonai voltak a Fidesz által delegált számlálók. Egyikben apja, másikban anyja számolta a szavazatokat. Helyiek elmondása szerint apja négyszer számoltatta újra vasárnap a körzetében a szavazólapokat. Cegléden a fideszes polgármester, Takáts László is alulmaradt. Őt Csáky András, az ellenzéki pártok által támogatott független jelölt 5 százalékponttal megelőzte. Most pénteken lett volna az ünnepélyes beiktatás a városházán, de ezt is elhalasztották, mert a polgármester-választás eredménye ellen is érkezett kifogás. A fellebbezéseket három munkanap alatt bírálja el a központi választási bizottság.