Több milliárdos mobilos áfacsalást leplezett le a NAV (videó)

Majdnem négymilliárd forint áfát csalt el az a mobiltelefon-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, amit a napokban négynapos nemzetközi akcióban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A pécsi irányítású, de országosan kiterjedt céghálózat a nagyüzemi költségvetési csalást a közösségi áfaszabályok kijátszására építette – közölte a NAV a Facebook-oldalán. A közlemény szerint a bűnszervezet közvetítő cégeken keresztül szerzett be Ausztriából telefonokat nettó áron. Az osztrák eladó és a magyarországi nagykereskedő közé néhány havonta cserélt, strómanok nevére átírt, bukó cégeket iktattak be. Mivel a bűnözők nem fizették meg a termékimport utáni áfát, a továbbértékesítéskor nagyon kedvező árat tudtak képezni. A belföldi értékesítési láncolat végén pedig még az áthárított áfát is visszaigényelték. A szervezők az import árut alig egy nap alatt átfuttatták a magyarországi cégláncolaton, és tovább is adták különböző EU-s tagországokba. Ezzel a módszerrel a bűnszervezet csaknem négymilliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A hálózatot a NAV több uniós nyomozóhatóság részvételével, az EUROPOL és az EUROJUST támogatásával négynapos akcióban számolta fel. A pénzügyi nyomozók 9 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 6 letartóztatását a bíróság már el is rendelte. A bűnszervezet irányítóit a NAV kommandósai fogták el, mert náluk agresszív ellenállásra lehetett számítani. A költségvetést ért kár megtérítésére a NAV összesen mintegy 2,3 milliárd forintnyi vagyont „zárolt”: luxusautókat 140 millió, ingatlanokat 550 millió, üzletrészeket 600 millió, bankszámlákat 450 millió forint értékben, de egy 373 milliós jogosulatlan áfa-visszaigénylés kiutalását is sikerült megakadályozni. A házkutatásokon előkerült összesen 15 millió forint készpénz mellett a nyomozók egy banki széfben további 140 millió forintot találtak. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt folyik. A szervezet irányítói akár 20 évet is kaphatnak.