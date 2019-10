Döcögősen halad a banki adategyeztetés

Nagyon úgy tűnik, hogy az újabb határidőre sem lesz meg az összes banki ügyfél teljes körű átvilágítása.

Két hét múlva lejár a banki adategyeztetés nyáron meghosszabbított végső határideje is, ám még mindig számos olyan ügyfél van, aki nem pótolta a hiányzó adatokat – tudtuk meg Sütő Ágnestől, a Magyar Bankszövetség kommunikációs főtitkár-helyettesétől. Pontos számot nem tudott közölni, de arra emlékeztetett: szeptember elején még 150 ezer vállalati és több mint félmillió lakossági ügyfél adatai hiányoztak. Ezek a számok folyamatosan csökkennek, és a bankok is azon dolgoznak, hogy minél kevesebb ügyfélt érjen majd október 31. után kellemetlen meglepetés. Nullára azonban biztosan nem megy majd le a végső határidőig sem azon ügyfelek száma, akik nem egyezették le adataikat – fogalmazott Sütő Ágnes. Úgy vélte: az adatszolgáltatással adós ügyfelek között sokan lehetnek a külföldön élők és az úgynevezett alvó, vagyis nem használt számlák tulajdonosai. Van egy olyan ügyfélcsoport is, amely tudatosan nem megy be a bankba adatot egyeztetni: ők ritkán használják az adott számlát, ezért majd csak akkor mutatják be a szükséges dokumentumokat, amikor legközelebb valami dolguk akad a bankban. Az október 31. határidő után azonban egy hosszú hétvége következik majd, az érintett számlatulajdonosoknak ezért nem árt figyelniük arra, hogy az ügyintézést ne hagyják az utolsó pillanatra – hangsúlyozta Sütő Ágnes. Kerestük az ügyben a Magyar Nemzeti Bankot is, de pontos adatokkal a jegybank sem tudott szolgálni. Mint írták: egyelőre annyi látszik, hogy még jelentős számú – lakossági és vállalati – ügyfél esetén van szükség az azonosításra. Az október 31-i határidő lejártával a bankok – a törvényi előírások szerint – zárolják azokat a bankszámlákat, amelyek tulajdonosai nem tettek eleget adategyeztetési kötelezettségüknek. Bár még ekkor sincs veszve minden, hiszen a blokkolt számlákat feloldják a bankok, ha a szükséges dokumentumokat pótolják az ügyfelek, a hosszú hétvége alatt azonban erre nem lesz lehetőség. Emiatt pedig sokan szembesülhetnek majd azzal, hogy három napig nem tudnak sem bankkártyával fizetni, sem pénzt kivenni, vagy a mobilbankon keresztül utalni, közüzemi számlákat fizetni. A teljeskörű ügyfél-átvilágítást kötelező banki adategyeztetést a két éve hatályos pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény írja elő. Az adategyeztetésre azért van szükség, mert korábban a személyazonosságot igazoló okmányokról nem feltétlen készültek másolatok, ám ezt az új szabály kötelezővé teszi. A 2017 júniusa előtt számlát nyitóknak ezért el kell juttatniuk bankjukhoz a személyazonossági- és lakcím-igazolványaik másolatát, továbbá nyilatkozniuk kell arról, hogy közszereplőnek számítanak-e. A jogi személynek minősülő vállalati és egyéb ügyfeleknek pedig nyilatkozniuk kell a szervezet tényleges tulajdonosáról, valamint annak kiemelt közszereplői státuszáról. A teljes körű átvilágítást az eredeti, június 26-i határidőig nem sikerült megoldani, mintegy kétmillió számlát kellett volna nyáron emiatt zárolni. A Bankszövetség ezért három hónapos határidő-hosszabbítást kért, végül egy jogszabálymódosítással október 31-ig tolták ki a határidőt. Újabb határidő-hosszabbítás jelenleg nincs kilátásban, a jegybank azonban csütörtökön módosította a terrorizmus-finanszírozás elleni törvény végrehajtási rendeletét. Ez egyszerűbbé teszi az ügyfélazonosítást. A valós idejűnek számító ügyfélazonosítás ugyanis – a személyes megjelenésen vagy az élő online videókapcsolaton kívül – megtörténhet mostantól úgy is, hogy az ügyfél egy applikáción keresztül elküldi a szükséges iratokat, illetve magáról egy fotót. A kapott adatokat pedig a pénzügyi szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön keresztül tudja leellenőrizni. Ehhez persze szükséges az is, hogy az adott pénzintézetnél rendelkezésre álljon a megfelelő applikáció, az ügyfélnél pedig egy okostelefon.