Elengedték El Chapo fiát, hogy elkerüljék a további vérontást

A mexikói biztonsági erők helyesen jártak el, s életeket mentettek meg azáltal, hogy a további vérontás elkerülése végett csütörtökön elengedték az őrizetbe vételekor heves ellenállást tanúsító Ovidio Guzmán drogkereskedőt és társait – jelentette ki Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök másnap. „Egy bűnöző elfogása nem érhet többet emberek életénél. Helyesen jártak el a tisztségviselők, akik meghozták a döntést” – hangsúlyozta újságírói kérdésre felelve Obrador pénteki sajtótájékoztatóján. Egyben kiemelte, hogy a kevésbé konfrontatív bűnüldözési stratégia nagyon jól működik. A tavaly decemberben hivatalba lépett Obrador visszautasította azokat a bírálatokat, miszerint a kormánya gyengeségét mutatná az, hogy futni hagyták Ovidio Guzmánt. Mint mondta, ez az álláspont merő találgatásokon nyugszik, s mindössze az ellenfelei terjesztik a lejáratására. A mexikói elnök arról beszélt, hogy a korábbi kormányzatok bűnüldözési stratégiái „temetővé” változtatták Mexikót, s bírálói most azt szeretnék, ezt a gyakorlatot folytassa. Azzal érvelt, hogy a hatóságoknak inkább a kábítószer-bűnözés és az ebből fakadó erőszak kiváltó okainak – a szegénységnek és a munkanélküliségnek – a kezelésére kellene összpontosítaniuk. Luis Cresencio Sandoval védelmi miniszter arról beszélt, hogy legalább nyolcan vesztették életüket a culiacáni erőszakcselekményekben. A halottak között van a nemzeti gárda egyik tagja, öt feltételezett bandatag, egy civil és egy fegyenc. Sandoval egyben elismerte, hogy az Ovidio Guzmán elfogására indított műveletet elhamarkodottan hajtották végre. Szinte csatatérré változott Culiacán mexikói nagyváros csütörtökön, azután hogy egy rendőregység rajtaütött egy házban A Köpcös, vagyis Joaquín Guzmán bebörtönzött drogbáró egyik fián és három másik férfin. Le akarták tartóztatni őket, de a drogkartell túlerőben lévő fegyveresei megakadályozták ezt, és randalírozni kezdtek a 750 ezer lakosú városban. A harmincfős rendőregység a kábítószer-kereskedelemmel vádolt Ovidio Guzmánon és három társán ütött rajta a házban, Sinaloa állam székvárosában. A várost uraló Sinaloa kartell emberei azonban körbevették a házat, és géppuskával felfegyverzett kisteherautóikon elárasztották a várost. A rendőrök a vérontás elkerülése érdekében elengedték Ovidio Guzmánt és társait – közölte akkor a mexikói kormány. Culiacánban Guzmánék elengedése ellenére is heves összecsapások voltak a drogkereskedők és a rendőrség, valamint a hadsereg között. Az állam kormányzója felszólította a lakosokat, hogy keressenek fedezéket, aki pedig épületben tartózkodik, maradjon ott. Közben a helyi börtönből több rab kiszabadult, egyelőre nem lehet tudni, hányan. A sinaloai hatóságok szerint 49 fegyenc továbbra is szökésben van. A kaotikus állapotok az éj leszállta után sem értek véget a városban. A mexikói belbiztonsági erőket mozgósították, és összeült a kormány válságstábja is. A Sinaloa vezére, Joaquín Guzmán az Egyesült Államokban tölti életfogytig tartó börtönbüntetését. Joaquín Guzmánnak mintegy tizenkét gyermeke lehet. Ovidio Guzmán ellen egy mexikói bíró adott ki letartóztatási és kiadatási parancsot. Az Egyesült Államokban februárban indult eljárás Ovidio Guzmán és egy testvére ellen kábítószer-kereskedelem vádjával.