Harcol a kormánypárt, új választást írhatnak ki Jászberényben

A Maarif iskola Erdogan-hívők helyi táborát gyarapíthatja. Az intézményt fenntartó alapítvány radikális szervezetekkel tart kapcsolatot, volt olyan tanáruk, aki óráján az Iszlám Államot méltatta.



A török elnök lobbiszervezete, a Maarif Alapítvány nyitna iskolát Ferencvárosban, az egykori Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola helyén, ahol a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrumtól bérel majd tantermeket és eszközöket. A szervezet egyik egyik fő célja - Erdogan politikájának népszerűsítése mellett –, hogy fokról fokra visszaszerezhesse a Fetullah Gülen alapítványaihoz tartozó nemzetközi iskolahálózat tagjait - írja a 24.hu . Az alapítványt a Török Vallásügyi Minisztérium hozta létre a 2016-os katonai puccs után,

Erdogan iránti lojalitásukat pedig jól mutatja, hogy az alapítványi kuratórium 12 tagja közül 7-et maga a török államfő nevezett ki.

Molesztáló igazgató, dzsihadistákat éltető tanár

A szervezet honlapja szerint jelenleg 41 országban összesen 315 oktatási intézményük van, ebben a listában említik Magyarországot is – terjeszkedésük és oktatási módszereik azonban több szempontból is megkérdőjelezhetőek, írja a lap. Az alapítványnak Afganisztánban voltak a legnagyobb botrányai, többször került összetűzésbe a helyi szervekkel, az afgán hatóságok egyenesen azt állították: a törökök iratokat hamisítottak, álhíreket terjesztettek.

Ugyanakkor sok panasz szól arról, hogy a Maarif iskoláiban nagyon alacsony az oktatás színvonala. Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy az afganisztáni iskolájukban tanítók egyike korábban egy isztambuli pizzériában dolgozott, a törökön kívül semmilyen nyelvet sem beszél, tanári tapasztalata nincs, de párthűsége miatt simán felvették.

Ennél nagyobb botrányt csak az okozott, amikor az alapítvány egyik albániai iskolájában az egyik tanárt, Emine Alushit letartóztatták, mert tanórán az Iszlám Állam terrorszervezet propagandavideóit nézette diákjaival,

akiknek azt magyarázta, hogy a terroristák elsődleges célja megvédeni a muszlimokat, és jó emberek.

Hasonlóan nagy felháborodást váltott ki az is, hogy a grúziai Batumiban nyitott iskolájukba egy olyan igazgatót helyeztek, akit Törökországban korábban eltiltottak a tanítástól, miután Gerger város egyik vallási iskolájában hetvenötnél is több diáklányt zaklatott szexuálisan.

Veszélyes kapcsolatok



A Maarif Alapítványnak azonban nemzetbiztonsági szempontból is kockázatos kapcsolatai is lehetnek: a portál szerint a Maarif több szálon is kötődik különböző iszlamista terrorszervezetekhez, jelenlegi alelnöke, Osman Nuri Kabatepe pedig alapítója volt az IHH-nak, annak az állítólagos segélyszervezetnek, amely majdnem minden komolyabb iszlamista terrorszervezethez ezer szállal kötődik. A portál hozzáteszi CIA már 1996-ban radikális szervezetnek minősítette az IHH-t, noha az akkor még leginkább csak Boszniában tevékenykedett; az Obama-kormány 201-ban már azon gondolkodott a The Jerusalem Post szerint, hogy magát a szervezetet is fel kellene venni a külföldi terroristacsoportok listájára. Az IHH rövid időn belül az egyiptomi Muzulmán Testvériségtől a Hamaszon át a Al-Káida csecsenföldi szervezetéig mindenkivel kapcsolatba került. Mint a Népszava kiszúrta, 2014-ben a szervezet egyik törökországi irodájában is rajtaütést tartott a török terrorelhárítás, bár a szervezetet képviselő jogvédő csoport visszautasította, hogy az IHH-nak bármilyen köze lenne a terrorizmushoz, és állításuk szerint a rajtaütés során csak egy személyt kerestek.

Az összképen az sem javít, hogy az alapítvány budapesti iskoláját az UETD (vagyis Európai Török Demokraták Uniója) egy projektjének keretében nyitnák meg. Az UETD, amely mindazon túl, hogy Erdogan – demokratikusnak nem mondható – politikáját népszerűsíti az Európában élő törökök között, az emigráns török ellenzéki csoportosulásokat is folyamatosan megfigyeli a török titkosszolgálatokkal - írja a portál. A német belbiztonsági szervek 2018-as jelentése szerint 2016 óta aggasztóan növekszik a török titkosszolgálat németországi tevékenysége, aminek elsődleges célja az ott található kurd szervezetek megfigyelése. Az UETD 2014 óta Magyarországon is aktív. Elnöke, Mehmet Inceoglu, akinek fő tevékenysége, hogy Erdogan politikáját méltatja minden platformon, ahol szót adnak neki. A szervezet Facebook-oldalán például videón mutatják be, hogyan is kell érvényes szavazatot leadni Erdoganra.