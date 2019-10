Az RMDSZ még nem döntötte el, hogy támogatja-e Ludovic Orban kormányalakítását

Azután döntenek, hogy megismerik a kormányprogramot és a miniszterjelölteket.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök beszélt szombat este egy kolozsvári kampányrendezvényen, amelyen államfőjelölti minőségben válaszolt a hallgatóság kérdéseire. Elmondta, azután döntenek Ludovic Orban kormányalakításának támogatásáról, hogy megismerik a kormányprogramot és a miniszterjelölteket. Hozzátette: jó esély van arra, hogy az RMDSZ megszavazza a kormányt azért, hogy megadja számára az esélyt a munka gyors elkezdésére. Álláspontja szerint ugyanis az országnak az az érdeke, hogy minél előbb kidolgozzák és elfogadják a jövő évi költségvetést. Ugyanakkor úgy vélte, hogy a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) egyelőre nincs meg a kormány elfogadtatásához szükséges többsége, és elkezdődött az elnökválasztási kampány is, egymás ellen küzdenek azoknak a pártoknak a jelöltjei, amelyeknek meg kellene egyezniük a kormány támogatásáról. Szerinte a PNL az utóbbi három évben "mindenkivel összerúgta a port", akivel ma a kormányalakításról tárgyalhat. Úgy vélte: ha első nekifutásra nem is sikerül a kormányalakítás, a második kísérlet biztosan sikeres lesz, mert a képviselők többségének nem felel meg, hogy előrehozott választásokat tartsanak. A politikus kijelentette: nincs jó véleménye Klaus Iohannisról, akit öt évvel ezelőtt úgy választottak Románia elnökévé, hogy a magyarok 82-83 százaléka is rá szavazott. Azt remélték ugyanis tőle, hogy az erdélyi helyzet jobb ismerőjeként az erdélyiek és a magyarok számára pozitív lépéseket tesz. Ehelyett ő volt 1996 óta az első olyan államfő, aki még csak azt a gesztust sem tette meg, hogy március 15-én köszöntse a magyarokat. "Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten" - jelentette ki. Azt is felrótta az államfőnek, hogy passzív volt a külpolitikában. Kelemen Hunor elmondta, a 20-30 évesek elvárásaihoz is próbáltak igazodni, amikor az oktatást és a környezetvédelmet választották a kampány két fő témájának.