A Svájci Néppárt kapta a legtöbb voksot a parlamenti választáson

Az eddigi leghosszabb utasszállító útvonalat tette meg New Yorkból Sydneybe a Qantas légitársaság Boeing 787 Dreamliner típusú gépe vasárnap. A gép vasárnap reggel 19 óra 16 perc repülés után ért földet az ausztráliai nagyvárosban. A Qantas egyúttal arra is felhasználta az eddig példa nélküli hosszúságú repülést, hogy méréseket végezzen az ultrahosszútávú repülés hatásáról a legénységre, valamint az utasokra a nagy időeltolódás miatt. Sydney és New York között ugyanis 15 óra az időeltolódás. A Qantas közleménye szerint megfigyelték a pilóták agyhullámait, melatoninszintjüket, az utasokat pedig rendszeresen átmozgatták. A gépen mindössze 49 ember utazott, hogy minimálisra csökkentsék a gép terhelését, és meg tudja tenni tankolás nélkül a 16 ezer kilométeres távot. A leszállás után Sean Golding, a Dreamlinert vezető négyfős pilótacsapat vezetője közölte:



„mindent egybevetve nagyon elégedettek vagyunk, és remek, hogy az adatokat felhasználhatjuk arra, hogy hogyan lehetne hasonló menetrendszerinti járatot üzemeltetni”

A Qantas egy ideje már kísérletezik azzal, hogy közvetlen kereskedelmi járatokat indítson Ausztrália keleti parti nagyvárosaiból, Melbourne-ből, Sidneyből és Brisbane-ből New Yorkba és Londonba. A Londontól Sydneyig tartó közvetlen repülést novemberben hajtják végre, és lesz még egy New York-Sydney repülés decemberben.