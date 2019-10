Bár fideszes potentátoktól tudjuk, hogy a képviselők akkor is dolgoznak, amikor nincs plenáris ülés, de azért jó tudni, hogy mától ismét benépesülnek a padsorok. Negyed évet kellett eltöltenünk az Országgyűlés nélkül, sokaknál már elvonási tünetek jelentkeztek. De nem volt mit tenni, a nyári szünet, aztán pedig az önkormányzati választás kampánya megfosztott bennünket ettől a pótolhatatlan élménytől.

Az persze kérdéses, hogy ezentúl mennyit tudhatunk meg a képviselők munkájáról. A jelek szerint a mindig szigorú pedellusként működő házelnök és csapata inkább egy titkos szektát csinálna a parlamentből. Ennek jegyében kicsit még szigorítottak „az országgyűlési tudósítás rendjének szabályain”. A lényeg az, hogy a minden lében kanál médiamunkások nehogy már túlságosan zavarni merészeljék áldozatos tevékenységük közepette a honatyákat és –anyákat. Miáltal természetesen azt is meg kívánják akadályozni, hogy a plebs túlságosan belelásson abba, mi is folyik az Országház falain belül.

Mindazonáltal nem mondhatjuk, hogy ez a szigorítás váratlan lett volna. Elég csak felidézni a Fidesz frakcióvezetőjének kirohanását, amihez pártja nemrég tartott kongresszusát tartotta a megfelelő terepnek. Kocsis Máté felidézte a tavaly decemberben történteket, amikor az ellenzéki képviselők – megfogalmazása szerint - "a parlamenti mindennapok részévé tették a provokációt, a ripacskodást és a trágárságot”. Majd biztosított mindenkit arról, hogy a hatalom „a továbbiakban is őrizni fogja az Országgyűlés méltóságát”.

Egyelőre még csak a média embereit tudják szabályozni, de ne legyenek kétségeink, szívesen megtennék ugyanezt az ellenzékkel is. Nyilván nem változott Orbán Viktor korábbi álláspontja, miszerint a parlament nélkülük is működik. S most, a dicsőséges önkormányzati választás veszteségei nyomán még jobban szeretnék szűk keretek közé szorítani ezt az egész vircsaftot. Láthatóan Kövér Lászlón igazán nem múlik semmi.

Most kell megfékezni a rendszer ellenségeit, nehogy túlságosan elszemtelenedjenek.