2020-ra ígéri Lavrov, hogy a Török Áramlat második szakasza is eléri Európát

Hétvégén némi nyugalom költözött Katalónia életébe, de továbbra is pattanásig feszült a helyzet a régióban.

Tárgyalásokat ajánlott Quim Torra katalán elnök a parlamenti választásra készülő Pedro Sáncheznek, a spanyol miniszterelnök azonban elutasította azt, mondván, a kialakult helyzetért a regionális vezetőt is nagy felelősség terheli. Hétvégén folytatódtak a tüntetések, de nem voltak annyira erőszakosak, mint aAkkor majdnem kétszázan sérültek meg és több tucatnyi személyt tartóztattak le. Barcelonában százezrek vettek részt az általános sztrájkban. Hétvégén ismét sok ezren tiltakoztak amiatt, hogy kilenc szeparatista vezetőt hosszúa madridi legfelsőbb bíróság a két évvel ezelőtti függetlenségi referendum megszervezése miatt. A mind kaotikusabbá váló helyzet nyomán egyre nagyobb az aggodalom a katalán gazdaság jövője miatt. A spanyol Seat leállította a termelést a Barcelona közelében található autógyárában, amelyben 6500 embert foglalkoztatnak. Bezárta kapuit a város szimbólumának tekinthető Sagrada Familia is. Nem nyitottak ki a luxusüzletek sem. A helyzet azért is aggasztó, mert Katalóniában állítják elő a spanyol GDP egyötödét. Mind több ország ad ki utazási figyelmeztetést állampolgárai számára. Pedig a város a turisták legkedveltebb célpontja. A Barcelona Oberta nevű üzleti szövetség közölte, a zavargások közvetlen hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra és a turizmusra. Hasonló történt a 2017. október 2-án megrendezett függetlenségi népszavazás után is, amikor két százalékkal csökkent az idelátogatók aránya. A helyi polgármesteri hivatal közlése szerint csak az összecsapások első három napja során 1,575 millió eurós anyagi kár keletkezett. Számos közlekedési lámpát, utcatáblát semmisítettek meg. Hosszabb távon azért is válhat veszélyessé a jelenlegi helyzet, mert a katalán GDP főként az exporttól függ. Ám a barikádok és a mindennapossá váló összecsapások, s az így előállt szállítási nehézségek miatt a gazdaságot ért kár elérheti a napi 25 millió eurót. Különösen érzékenyen érinti a kialakult helyzet a Mercabrana nevű vállalatot, amely a helyi termékek legfontosabb exportőre. A cég szintén csökkentett teljesítménnyel kénytelen dolgozni. Ami pedig a szállodai foglalásokat illeti, igen sokan közölték, eltekintenek barcelonai útjuktól, a riasztó televíziós felvételek miatt sokan inkább otthon maradnak. A TUI német utazási iroda 2500 személyt szállító hajója sem kötött ki a helyi kikötőben. Az erőszakos tüntetők gyorsan változtatják a helyüket. Segítségükre volt a Democratic Tsunami nevű mobiltelefonos alkalmazás, amelyet pénteken betiltottak a helyi hatóságok. Ám a világhálón elrendelt tilalom csak időleges lehet, az oldalt időközben másik szerverre, illetve internetes címre költöztették. A rendőrség napok óta arra keresi a választ, ki állhat az oldal mögött, ki ad instrukciókat a tüntetőknek. A Reuters szerint a csoportnak nincs vezetője, „horizontálisan szerveződik”, azaz a tagok adnak egymásnak instrukciókat. A rendőrség azonban nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy a volt katalán elnök, a belgiumi száműzetésben élő Carles Puigdemont áll mögötte, igaz, ezt egyelőre semmi sem támasztja alá. Maga Puigdemont is tagadta a vádakat, mint mondta, fogalma sincs, kik a szervezők. Így arról sincs sejtelme, valójában ki rendelte el hétfőn, hogy a tüntetők foglalják el a barcelonai repülőteret. A Democratic Tsunami applikációját saját honlapjáról lehet letölteni. A legerőszakosabb kemény mag privát közösségi csatornákon kommunikálnak egymással és a hatóságok feltételezései szerint Spanyolországon kívüli kapcsolatokkal is rendelkeznek.