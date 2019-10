Két nappal a díszelőadás előtt fújták le hivatalosan a kaposvári színházavatót

Botránnyal kezdődött az Országgyűlés őszi ülésszakának első napja. Hadházy Ákos táblákkal kommentálta a miniszterelnöki felszólalást, fideszes képviselők csavarták ki kezéből a feliratokat..

Száz napja ült össze utoljára az Országgyűlés, így az őszi ülésszak nyitányaként Orbán Viktor arról számol be, hogy mit végzett azóta a kormány. A miniszterelnök az önkormányzati választással kezdte, mint mondta, ezt minden településen sikerrel bonyolították le, köszönetet mondott a lebonyolításban mintegy húszezer embernek. - A kormány a rá hárul feladatot közmegelégedésre megoldotta – fogalmazott, szerinte a részvételi adatok azt mutatják, a magyarok továbbra is hisznek a demokrácia erejében. - Minden polgármesterrel és képviselő-testülettel együttműködünk, aki maga is készen áll az együttműködésre. Pártállástól függetlenül együtt kell dolgoznunk, mert továbbra is igaz, hogy a haza nem lehet ellenzékben – jelentette ki. Szerinte a kormány a legfontosabb kérdésekben megerősítést kapott, a családbarát Magyarország, a munka alapú gazdaság és a nemzetegyesítés politikáját ezért folytatják. Orbán Viktor szerint a magyar gazdaság erős, van pénz és erőforrás a családvédelmi intézkedésekre, az ország adóssága csökken.

Harc a tábláért

Eközben Hadházy Ákos egy "Muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott" feliratot tartott Orbán pulpitusa elé, amit ő kissé kényszeredett mosollyal vett tudomásul. (Rövid időre egy "Stop propaganda, stop korrupció" felirat is előkerült.)

A beszéd egy pontján aztán a miniszterelnök megpróbálta kivenni a táblákat Hadházy kezéből, de ez nem sikerült neki, erre néhány képviselő ment a pulpitushoz, egy zászlóval takarták el a táblát, majd némi dulakodás után kitépték Hadházy kezéből. Kövér László ezek után azt mondta, a parlamenti pulpituson egy golyónyom „árulkodik az ellenzéki politika száz éves felelőtlenségéről”, ezt még „a kommunisták sem merték eltüntetni”, a mai ellenzéknek is be kéne fejeznie a „háborús politizálást”. Orbán ezek után folytatta beszédét. Orbán 7:14-nél akarja elvenni Hadházytól a táblát, a fideszesek támadása 7:50-től látható:

Orbán szerint az Európai Bizottság élére sikerült olyan elnököt találni Ursula von der Leyen személyében, akivel esély nyílik kezelni az Unió legfontosabb problémáit, például a migrációt. Sikerült megkötni a Brexit-megállapodást. - Ezek voltak a jó hírek, a rossz hír, hogy a Miniszterelnökök Tanácsa pénteken nemet mondtak Észak-Macedónia felvételi tárgyalásaira. Ez rossz hír, de nem tragikus, utóbbi az lenne, ha Szerbia tagfelvételi folyamata is megrekedne – mondta. Orbán szerint 150 milliárd euróra lenne szükség a magyar gazdaság karbonsemleges pályára állításához, ebben nagyban számítunk az EU támogatására, sőt el is várjuk azt. Majd azt mondta, mindenki munkájára nagyban számítanak az őszi ülésszakon.

Jakab: A jobbágyok fellázadtak

Jakab Péter Jobbik frakcióvezető reagálásában azt mondta, a választók megvették a belépőjegyet a helyhatósági választásokon a 2022-es kormányváltáshoz. A Fidesz úgy kezelte a választókat, mintha jobbágyok lennének, egy zsák krumplival alázta meg a kormány a szavazókat, Orbánék úgy kezelték az országot, mintha hűbérbirtok lenne, de „a jobbágyok fellázadtak”. Jakab szerint akkor lesz keresztény rendszerváltás, amikor a kokóért nem polgármesteri szék jár, hanem elvonó, azok a választók vizsgáztak emberségből és kereszténységből, akik képesek voltak az ellenzék jelöltjeire szavazni és bebizonyították, hogy „egy vérből valók vagyunk”. - Az ön embertelen rendszere megtanított minket a másként gondolkodókat is tisztelni – mondta Jakab Péter. Orbánnak két lehetőségre van, vagy elkezdi végre tényleg szolgálni a nemzetet, vagy elküldik, de a magyarok mindkét esetben győzni fognak – zárta Jakab Péter.

Gyurcsány: Üzentek a választók

Gyurcsány szerint ha a tízezernél népesebb településeken több ellenzéki képviselőt és polgármestert választanak meg, az üzenet, ami valamit mond az országról, ehhez képest erről Orbánnak szava nem volt. Gyurcsány szerint ezek a szavazók egyértelműen kimondták, hogy szerintük nem jó irányba mennek a dolgok és erre Orbánnak mondania kellene valamit. - Harminc évvel ezelőtt láttam egy nagyon bátor fiatalt beszélni, akiről azt gondoltam, bátrabb is mint én, ehhez képest most a pulpitusról beszél valaki, miközben közpénzből folyik állami propaganda a közmédiában. Hova lett az a fickó? - tette fel a kérdést. Gyurcsány szerint tudnunk kell, mi az az erkölcsi indok, ami alapján Orbán támogatni tudja egy NATO tagállam agresszióját egy másik állam ellen, de nincs olyan nemzeti érdek, ami alapján a magyarok támogathatnák ezt az akciót. - A politikai egyezség létrejött az ellenzéki oldalon és ez Orbánnak fenyegető. Ezért az ellenzéknek meg kell teremtenie a további együttműködés fórumait – mondta Gyurcsány Ferenc.

Szabó Tímea: Borkai Zsolt maga a Fidesz

Szabó Tímea szerint Budapest eredménye azt mutatja, a fővárosnak elege volt a gyűlöletből és a korrupcióból. - Egy kicsit sok volt Ráhel lopása vagy Tiborcz Istváné, kicsit sok volt az Origó szennylaposkodása – mondta a Párbeszéd frakcióvezetője. - Maguk tényleg azt hitték, a végtelenségig tűrjük Borkai Zsolt luxusorgiázását? A maguk Fidesze nem más, mint Borkai Zsoltok gyülekezete. Borkai Zsolt maga a Fidesz, ezért nyerte meg az ellenzék Budapestet és a nagyvárosokat – mondta Szabó Tímea. - Karácsony Gergely már be is jelentette első intézkedéseit, amik szerencsére nagyon fognak önöknek fájni, első körben például eltűnik a közterületekről a Lokál című szennylap. Ahogy most felszabadítottuk Budapestet, úgy fogjuk felszabadítani 2022-ben az országot, amit most láttak, nem a végzet, csak a kezdet – mondta Szabó Tímea, majd Kövér László megvonta tőle a szót.

Tóth Bertalan: A Fidesz-demokráciából lett elege sokaknak

Tóth Bertalan MSZP-elnök szerint az ellenzéknek a szabaddá vált városokban, településeken meg kell teremteni azt a politikát, amivel a Fidesz nem foglalkozik, ezért csökkenteni kell a szegénységet, megszüntetni a lakhatási válságot. - A magyar versenyképesség rossz helyezésében benne van a korrupció, a rossz egészségügy, az orvoselvándorlás, ezekről mind nem beszélt Orbán Viktor, ezeket a szabad városokban az ellenzéknek kell megoldania – mondta a szocialista politikus. Tóth szerint Orbán hiába mondta, hogy a demokrácia működik, az ország háromnegyedében az ellenzék nem tehette ki plakátjait, az önkormányzati cégek akadályozták meg ezt sok helyen. - Ebből a demokráciából lett elege sok szavazónak – fogalmazott.

Keresztes László Lóránt: Orbán győzelmi jelentésként adja elő a vereséget

Keresztes László Lóránt az LMP részéről azzal kezdte, a kormánypárti képviselők fizikai agresszióval vették el a táblát Hadházy Ákostól, ezzel Kövér Lászlónak foglalkoznia kellene. - Győzelmi jelentést hallottunk Orbán Viktortól, de ez hiba, tekintettel az óriási erőfölényre, ez valójában vereség a Fidesz számára. Közel 3 millió ember él kifejezetten ellenzéki vezetésű település irányítása alatt – mondta. Szerinte minden polgármesternek szem előtt kell tartania, hogy nincsenek kormánypárti vagy ellenzéki települések, a kormánynak is kötelessége a működési feltételeket biztosítania, ehhez képest a közösségi közlekedés, a vízügyi szolgáltatások sok helyen az összeomlás szélére kerültek.

Harc Hadházy táblájáért Fotó: Erdős Dénes / Népszava

Kocsis Máté: Hadházy anarchista

Kocsis Máté a Fidesz-frakció vezetője szerint Hadházy Ákos anarchista akciót követett el, így teljesen jogos volt, hogy a fideszes képviselők kicsavarták a kezéből a táblát. Majd Jakab Péterhez fordult és felidézte, hogy a Jobbik képviselői korábban sokszor erőszakos akciókat követtek el, majd azt mondta, a párt valójában Demszky Gábort hatalomba való visszatérését segítette elő Karácsony Gergely támogatásával. Gyurcsány Ferencre azt mondta, ő volt minden idők legkorruptabb miniszterelnöke. Szabó Tímeának azt üzente, gratulál hozzá, hogy egy nulla százalékos párt képviselőjét sikerült megválasztatni. Majd azt mondta, a Lokál utcai terjesztésének megszüntetése kommunista módszer. Tóth Bertalanhoz fordulva pedig azt mondta, az MSZP elnöke nem beszélt sem Wittinghof Tamás, sem Lackner Csaba videós botrányáról. Ezután – mivel lejárt az ideje – Kövér László tőle is megvonta a szót.

Orbán mindenre válaszol

Orbán Viktor válaszában „a magyar emberek nevében visszautasította, hogy jobbágynak nevezzék őket”, és „kisnyilasok nevében ne akarja őket kereszténység nevében kioktatni őket senki”. Orbán szerint „a közösségi média korában a sajtószabadság korlátozhatatlan, a modern világ problémái nem a sajtószabadság hiányából, hanem korlátozhatatlan voltából fakadnak”. A szíriai török offenzívával kapcsolatban úgy fogalmazott, annyi történt, a NATO egyik tagállama kivonult egy elfoglalt területről majd egy másik NATO-tagállam bevonult, és ezután békét kötöttek. Orbán szerint a magyar érdek, ha Törökország a 3 millió szír menekült előtt Szíria felé nyitja meg az utat. Ha a törökök nem így döntenek, akkor az EU-nak és benne Magyarországnak komoly gondjai lesznek. Orbán szerint nem szabad kipróbálni az a helyzetet, hogy „a kerítés egyik oldalán százezer menekült van, a másik oldalán pedig ötvenezer V4-es határőr”. Orbán szerint a DK-tól sem fogadhatnak el morális kioktatást, majd idézte az őszödi beszéd híres hazudozós részeit. Orbán szerint aggasztó, hogy Karácsony Gergely azt a Demszky Gábort akarja kitüntetni, aki alatt szétlopták a fővárost. Budapestet pedig nem semmizte ki a kormány, mert ezer milliárdos nagyságrendben zajlanak most is fejlesztések, a Tarlós Istvánnal kötött megállapodást betűre be fogják tartani. De a folyamatban lévő fejlesztésekkel kapcsolatban várják az új közgyűlés döntését arról, hogy mit akarnak leállítani.