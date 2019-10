Két melegrekord is megdőlt az éjjel

A bíróság által elrendelt nyomozásról a DK azt írja, üdvözlik a döntést.

A bíróság nyomozást rendelt el a TV2 és az Origo ellen a DK-s László Imrét ért rágalmazásuk miatt - írja közleményben a Demokratikus Koalíció. A Tények című műsor és az internetes oldal "propagandistái" - ahogy a DK fogalmaz - az önkormányzati választási kampányban "minden idők egyik legaljasabb lejáratását" indították az azóta megválasztott újbudai polgármester-jelölt ellen. A Tényekben azt állította egy nevét és arcát nem vállaló, eltorzított hangon nyilatkozó személy, hogy szexuális zaklatás érte, az esetet pedig jelentette is a kórház vezetésénél. Azon túl, hogy a történetet maga a magánklinika vezetője cáfolta az RTL Híradónak, László Imre is megtett minden lehetséges jogi lépést. Az eset kapcsán tüntetést is szervezett az ellenzék , petíciót is adtak át a TV2-nek, ahol ez végül nem került be a hírekbe, helyette viszont még egyszer leadták a lejárató riportot , Lászlóról továbbra sem kérve nyilatkozatot.