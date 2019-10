Mészáros üzlettársán keresztül érkezhetnek harci járművek Törökországból

Kitártuk az EU kapuit a katari vezetés küldöttei előtt, és hamarosan egy kétoldalú befektetésvédelmi megállapodás is megszülethet.

2021 januárjától érkezhet katari cseppfolyós (LNG) földgáz Magyarországra - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Dohában járva. Horvátország már építi a fogadó terminált, már csak be kell fejezniük ahhoz, hogy elérhessen ide is a katari áru - folytatta, hozzátéve, a horvátok felől már idén év végétől lehetőség lesz gázt szállítani Magyarországra.



drágábban érkezne a gáz Horvátországból .) Katart a világ első számú LNG-exportőrei közé sorolta a miniszter, aki szerint éves szinten 100 milliárd köbméternél több gázt exportálnak, és ezt a következő években 145 milliárd köbméterre tervezik növelni. Ehhez az Orbán-kormány érdeklődésétől kísérve épülő horvát terminál évi 2,7 milliárd köbméter fogadásával járulhat hozzá, Magyarország pedig a horvát-magyar határon létesített összekapcsolás éves kapacitása révén 1,6 milliárd köbméterrel. Ez a 9,5 milliárd köbméteres éves magyar gázfogyasztás hatoda. (Bár a külgazdasági miniszter szerint ez hozzájárulna ahhoz, hogy olcsóbban jusson Magyarország gázhoz, a Népszava korábbi értesülései szerint az orosznál 10-20 százalékkal.)

De Katar is hagy pénzt Magyarországon: Szijjártó szerint a labdarúgó világbajnokság előkészítése során magyar audiovizuális technológiákat használnak több stadionban és állítja, magyar technológiát is használni fognak ivóvíz előállítására. Már most is sok katari vásárol egyre több budapesti lakást befektetési céllal (aminek ha a miniszter örül is, a lakhatási gondokkal küzdő fővárosiak feltehetően már kevésbé), valamint 140-150 tonna sajtot és tejterméket exportálnak magyar termelők Katarba. A miniszter dohai útján elkészült egy kétoldalú befektetésvédelmi megállapodás szövege is, de az még nem került aláírásra.



Egy másik megállapodást viszont már alá is írt Szijjártó: ez a diplomata és különleges útlevéllel rendelkezők kölcsönös vízummentességéről szól - azaz kitártuk az EU kapuit a katari vezetés küldöttei előtt.

A miniszter Katarban Manszúr Ibrahím Ál-Mahmúddal, a Katari Befektetési Hatóság elnökével találkozott, továbbá Szaad Serida al-Kaabi energetikai és ipari miniszterrel, Ali bin Ahmed al-Kuvári kereskedelmi és ipari miniszterrel, és Szultán bin Szaad al-Murejhi külügyi államminiszterrel.