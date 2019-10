157 kormányellenes tüntetőt öltek halomra az iraki biztonsági erők

A megszerzett voksok csak a kisebbségi kormányzáshoz elegendőek.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök Kanadai Liberális Pártja nyerte az előző napi parlamenti választásokat, de a megszerzett voksok csak a kisebbségi kormányzáshoz elegendőek – derült ki a kanadai választási bizottság kedden közzétett előzetes eredményeiből. A legfrissebb eredmények szerint a liberálisok 156 mandátumot szereztek a 338 fős parlamentben, ahol eddig abszolút többséggel (177 hely) rendelkeztek. Ez azt jelenti, hogy



„Sikerült, barátaim” – ünnepelt a miniszterelnök hétfőn. Trudeau azt mondta,

A liberálisok legfőbb ellenfele az Andrew Scheer vezette Konzervatív Párt volt, amely alig több mint 120 mandátumot szerzett, annak ellenére, hogy országosan rá voksoltak a legtöbben. Scheer szerint Trudeau kormányzása a végéhez közeledik, és a konzervatívok készen állnak majd, hogy átvegyék az ország vezetését, ha eljön az idő. Szakértők szerint a kisebbségi kormányok átlagosan másfél-két évig működnek Kanadában. A québeci szeparatista Québeci Blokk (Bloc Quebecois) 32 helyet kapott a parlamentben, háromszor többet, mint 2015-ben. A tömörülést vezető Yves-François Blanchet jelezte: kész együttműködni Trudeau új kabinetjével, ha szem előtt tartják Québec érdekeit. A 47 éves Justin Trudeau ebben a kampányban már nem tudta kijátszani fiatalságának ütőkártyáját: kihívója, Andrew Scheer mindössze 40 éves, ahogy az NDP-t vezető Jagmeet Singh is. A 2015-ben meglepetésszerű győzelmet arató Trudeau kormányzását a négyéves ciklus végére több botrány is beárnyékolta. Augusztusban az etikai és összeférhetetlenségi ügyeket vizsgáló parlamenti biztos megállapította, hogy a miniszterelnök megsértette az etikai előírásokat azzal, hogy megpróbálta befolyásolni igazságügyi miniszterét. Trudeau továbbá nemrégamiatt is, hogy egy nemrég nyilvánosságra került fénykép tanúsága szerint egy 2001-es főiskolai jelmezbálon feketére festett arccal vett részt, amit bírálói rasszista megnyilvánulásnak minősítettek.