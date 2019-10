Karácsony: Közvetlenül a budapestiekhez fordulunk a stadionberuházások ügyében

A munkavégzés alóli felmentés szerdán kezdődött. Mivel a választás eredményét itt is megtámadták, csak csütörtök délelőtt vehette át hivatalát Déri Tibor.

A héten egyszerre negyven ember kérte a felmentését az újpesti városházán. Legtöbbjüket fel is mentették a munkavégzés alól, mielőtt még az új polgármester hivatalba léphetett volna – tudta meg a 24.hu. A portál szerint a munkavégzés alóli felmentés szerdán kezdődött, de mivel a választás eredményét itt is megtámadták, csak csütörtök délelőtt vehette át hivatalát Déri Tibor, a kerület új, momentumos polgármestere. Addigra pedig majdnem üres városháza várta, mert a felmondók sora az aljegyzőtől a titkárságon át a gépkocsivezetőig terjed. Déri a portálnak megerősítette, hogy valóban ennyien mondtak fel, és hozzátette, hogy ő ennek nem örül. „Mi nem tisztogatni jöttünk, hanem dolgozni, és mindenkivel együtt szeretnénk működni, aki tenni szeretne Újpestért, bármilyen politikai színekben tegye ezt” – mondta a polgármester, aki már az átadás-átvétel előtti állománygyűlésen azt mondta a dolgozóknak, továbbra is számít a munkájukra.