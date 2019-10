Tovább tombol az őszi nyár, szerdán 28 fok is lehet

Kormányinfó volt kedden Gulyás Gergely vezetésével. Az első és legfontosabb téma Budapest volt, aztán jött Európa és a törökök is, és némi Trump.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tartott kormányinfót kedden. A választások után alig több mint egy héttel továbbra is központi kérdés a fővárosi önkormányzat és a kormány viszonya. Gulyás azt mondta, a kormány keddi ülésén áttekintette a miniszterelnök és Tarlós István volt főpolgármester között 2018. november 17-én aláírt megállapodást, valamint az állami forrásból megvalósítás alatt álló beruházások helyzetét, és rögzítette, hogy ezek megvalósulását továbbra is támogatja, ugyanakkor ahhoz elengedhetetlennek tartja a Fővárosi Közgyűlés egyértelmű állásfoglalását is. A kormány Gulyás szerint a közgyűlés döntéséig felhívja az érintett minisztereket, hogy a beruházások tekintetében a „jó gazda gondosságával” járjanak el.

Karácsony levele még nem érkezett meg Orbánhoz

Kiemelte, a kormány a főváros új vezetőivel korrekt partnerségre törekszik, és tartja magát azokhoz az alapelvekhez, amelyeket az elmúlt kilenc évben is követett. A kormány készen áll a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának további működtetésére is, amely lehetőséget ad a kormány és a főpolgármester közötti rendszeres kapcsolattartásra.

„Budapest aranykora volt Tarlós István kilenc évig tartó főpolgármestersége”

– tette hozzá szerényen Gulyás. A Liget Budapest projekttel kapcsolatban feltett kérdésre a miniszter azt mondta, várják az új Fővárosi Közgyűlés álláspontját a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatban. „Ha lehet, befejezett beruházást lebontani nem szeretnénk” – jegyezte meg, jelezve, hogy a Nemzeti Galéria és az innováció háza van még tervezés alatt. Gulyást a lakáspiacról is kérdezték: idén 20 ezer új lakás készül el a fővárosban, és jövő évre is 18 ezer építési engedélyt adtak ki. Nem lehet mondani, hogy csökkent volna a lakásépítési kedv – fogalmazott, kiemelve: helyesnek tartják azt a politikát, amely abban segíti a családokat, hogy tulajdonossá váljanak. Egy másik felvetésre, hogy válaszolt-e Orbán Viktor Karácsony Gergelynek az új főpolgármester által kezdeményezett találkozóra, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt felelte, nem tud arról, hogy megérkezett volna a levél. A választ majd először a levélíró kapja meg, utána tájékoztatják róla a nyilvánosságot – közölte.

Fővárosi költségvetés plusz kormányzati források

„A kormány nyitott arra, hogy a korrekt partnerség jegyében normális párbeszédet folytasson a fővárossal”, akkor van értelme tárgyalni, ha a főváros már tudja, mit szeretne. A kormány mai határozatai is azt segítik, hogy a főpolgármester demokratikus felhatalmazás birtokában dönteni tudjon, ő és a főváros mit szeretne – mondta Gulyás Gergely. Annak kapcsán, hogy ha a főváros az eddig tervezett projektek helyett esetleg más beruházásokat szeretne, azt mondta: egyértelműek a hatásköri szabályok, a fővárosnak saját költségvetése van, a kormánynak pedig számtalan vállalása. Jövőre például a kormány 20 milliárd forintot tervezett a BKV-nak, és rendelkezésre áll az a 6 milliárd forintos pluszforrás is, amit még Tarlós István szükségesnek tartott a Lánchíd felújítására. A mintegy 4400 milliárd forintot érintő fővárosi fejlesztési programok közül jó néhányról van már országgyűlési döntés, ha nem ezeket vagy nem ott szeretnék megvalósítani a fővárosban, akkor az összegekről ismét az Országgyűlésnek kell döntenie.



Vannak olyan budapesti programok, amelyeket a kormány kész támogatni,

de sehol nem szeretnének úgy fejleszteni, hogy az adott önkormányzat ehhez nem járul hozzá – fejtette ki.

Törökországtól az Európai Néppárton át Amerikába

Gulyás a német CDU frakcióvezető-helyettesének Magyarországgal és Törökországgal kapcsolatos véleményéről, azt mondta: „felelőtlen nyilatkozatok még egy nagy pártban is előfordulhatnak”. A német politikusnak érdemes lenne megismerkednie saját kormánya álláspontjával, amely ma már nagyon közel áll a magyar kormányéhoz, hiszen egy 3-4 milliós újabb menekülthullám éppen Németországot sújtaná leginkább – jelentette ki. A Fidesz Európai Néppárt-tagságáról annyit jegyzett meg Gulyás Gergely, hogy azt kell eldönteni, milyen irányba szeretne haladni az Európai Néppárt és a Fidesz. Ha a kettő összehangolható, az semmilyen nehézséget nem jelent – mondta, hozzátéve, fenntartja álláspontját:

ötven százalék, hogy újra teljes jogú tagságra kap bizalmat a Fidesz.

Várhelyi Olivér EU-biztosjelöltről annyit mondott, Európa egészének érdeke, hogy mielőbb hivatalba lépjen az új Európai Bizottság, az új magyar jelölt pedig semmilyen kritikát nem kapott. Miután Magyarország már jóval az Európai Bizottság elnökének megválasztása előtt ismertette, kit javasol biztosnak, a magyar kormány nem volt olyan helyzetben, hogy szükség lett volna egy női jelöltet is megneveznie. A miniszter fake news-nak nevezte az amerikai lapok által írtakat, amelyek szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök befolyásolta volna Donald Trump amerikai elnököt Ukrajnával kapcsolatban. Azt mondta: bíznak abban, hogy az új ukrán vezetőség jobb lesz, mint az eddigi.