Hidegfront érkezik, újra előkerülnek a kabátok

Letéptek és felgyújtottak egy zászlót, összefirkálták a falakat - az aurórások feljelentést tesznek.

Október 23-án is szélsőjobboldali provokáció célpontja lett a budapesti Auróra, azt neonácik támadták meg - mondta el Schönberger Ádám, az Auróra munkatársa és az azt működtető egyesület tagja a Népszavának. A radikálisok 50-60 fős csoportja feltehetően a közeli Corvin közben megszervezett erődemonstrációnak tetsző megemlékezésre tarthatott, mikor útba ejtették a számos civil szervezetet is befogadó épületet. Schönberger szerint 3-4 ember volt bent, akiknek éppen sikerült magukra zárni az ajtót, amikor odaértek a Légió Hungária feliratú egyenpulóvert viselő szélsőségesek.



Az aurórások a hatóságokhoz fordultak, akik már kiértek a helyszínre. Mint Schönberger elmondta, a történtek miatt rendőrségi feljelentést tesznek.

Szemtanúk szerint a támadás előtt jó ideje járta már a várost a neonáci társaság, de a rendőrség nem kísérte vagy tartóztatta fel őket. A Légió Hungária egy közösségi oldalára képeket is feltöltött a támadásról, majd röviddel délután három előtt arról is, amint egyenruhás tagjaikat rendőrök veszik körbe egy kocsmában. "Lobogjon a láng" címen egy további felvonulást is meghirdettek szerda késő délutánra, amit október során Molotov-koktélt hajigáló jelmezes emberekről készült videóval népszerűsítettek.