Nyugatiak szállítják Paks 2 vezérlőjét

A francia Framatome és a német Siemens kettőse szállíthatja a Paks 2-es fejlesztés egyik legfontosabb elemét, az úgynevezett blokkvezérlőt – derül ki a tervezett nukleáris erőművet építtető orosz állami Roszatom közleményéből. A Moszkvában kedden a Roszatom szakcége, a Rasu és a nyertesek között aláírt szerződés értelmében az elemet utóbbiak gyártják, szállítják és helyezik üzembe, megszerezve annak engedélyeit is. A közös munka arra irányul, hogy megfeleljünk az európai vevők magas elvárásainak – idézi a közlemény Andrej Butkot, a Rasu-vezérigazgatóját. A legalább 3-4 ezermilliárdos nukleáris bővítés több mint százmilliárdos elemét eredetileg az oroszok szerették volna leszállítani – írta az ügyről korábban a Direkt36. Ám az Orbán-kormány jelezte, hogy nyugati cégeket látna szívesen az irányítástechnika szállítóiként, már csak az informatikai támadások elleni hatékonyabb védelem végett is. A portál szerint az éles vita után a magyarok kerekedtek felül. Így a júniusi kiírásra tisztán oroszok már nem is jelentkeztek. (Egy brit cég orosz hátterű társsal pályázott, de őket kizárták.) A francia-német páros végül egy dél-koreai szövetséget előzött le. Az irányítástechnika kapcsolódó elemei még pályázhatók - jegyzi meg a lap. Kérdés, mikor kerül sor a szállításokra, miután a magyar állami megrendelő még az új egységek létesítési engedélykérelmével sem készült el.