Megint megdőltek a napi melegrekordok

Budapestet visszaadtuk lakóinak. Egy zöldebb, emberségesebb várost akarunk, ami mindenkié, azoké is, akik nem a változásra szavaztak - mondta a főpolgármester.

18:39: óriási üdvrivalgás fogadja a színpadra lépő Karácsony Gergelyt, "Hajrá, Geri" - kiabálnak be neki. „Ma nem azért vagyunk itt, hogy tüntessünk valami ellen, hanem hogy a szabadságot és a köztársaság 30. születésnapját ünnepeljük” - mondta Karácsony.

Zöld, szabadabb, emberségesebb várost ígér a főpolgármester

Emlékeztetett rá, hogy a köztársaság szó nyolc éve eltűnt hazánk nevéből, és mindennapjainkból is - tíz nappal ezelőtt azonban újjászületett. Budapest azonban nem lehet önző, hiszen ez nem csak az itt élők, hanem a nemzet fővárosa - azoké is, akik nem a változásra szavaznak. Az ő bizalmukat is meg kell nyerni. Mint mondta, Október 23. 1956-ban és 1989-ben is a közösséggé válás pillanata volt, amikor megmutattuk a jobbik énünket, amikor különböző értékrendű embereket kötött össze a haza és a szabadság szeretete . Az igazság, a köztelevízió és rádió, a nemzeti és a lyukas zászló sem lehet kizárólag egyik vagy a másik oldalé, hiszen ezt a közös értéket jelenti a köztársaság.

Október 13-án visszavettük a várost, de nem magunknak szánjuk, hanem nektek budapestieknek adjuk át - folytatta a főpolgármester, aki egy zöldebb, szabadabb fővárost ígér. Itt tervei szerint stadionok helyett ct-ket adnak át, a látványberuházások helyett a zöldfelületek gyarapodnak, az oligarchák mutyijainak pedig nem marad tér. Karácsony emberségesebb városvezetést ígért, így többek a kilakoltatások leállítását is megemlítette.

Mint mondta, később talán megpróbálják szembe fordítani a vidéket a fővárossal, de ezt meg kell akadályozni. Semmit rólunk, nélkülünk - hangsúlyozta Karácsony Gergely, aki azt is kiemelte, hogy a város fejlesztési projektreiről már nem dönthet önhatalmúan a kormány. Felhatalmazást kérünk arra is, hogy teljesítsük, amit Budapest akar - tette hozzá.

Karácsony Gergely bejelentette, hogy megnyitják a Városháza előtti parkolót, ami közpark lesz a későbbiekben.

Tegyük Budapestet a következő öt évben olyanná, amilyennek az '56-os hősök és a '89-es rendszerváltók is szerették volna: menőnek, zöldnek szabadnak, és összetartozónak - tegyük olyanná, amilyen egyszer Magyarország egésze is lehet - mondta beszéde végén Karácsony Gergely, aki arra kért mindenkit, hogy a későbbiekben is maradjanak együtt, ne engedjék el egymás kezét a fővárosiak.

18:33 „Az mondd meg, nékem, hol lesz majd lakóhelyünk?" - kérdi Cseh Tamás dalát énekelve Henri Gonzo, a Fran Palermo frontembere a színpadon.

18:25 Milyen jó, míg 1956. október 23-án lőni és menekülni kellett a szabadságért, pár nappal ezelőtt elég volt a szabadság eléréséhez, hogy szavazzunk - mondta Hajós András. A zenész-humorista megjegyezte, teljesen feleslegesnek tűnik a nyakkendős szakértők és politológusok munkája, akik egy nappal Karácsony Gergely győzelme előtt is a jelölt alkalmatlanságáról és esélytelenségéről értekeztek. Most egy pár olyan év következik, amikor jó dolgokat tehetünk - mondta Hajós, hangsúlyozva, hogy

Budapest nem selyemzsinór Magyarország miniszterelnökének, és nem létra, amin a következő miniszterelnök juthat fel a csúcsra, csak egy élhető, jó város.

18:20 Tisztelet Bibó Istvánnak, tisztelet Göncz Árpádnak- mondta Nagy Zsolt, aki Göncz Bibóról írt megemlékezését is felolvasta. Mindez jelzés értékű lehet, hiszen nemrég Kövér László fideszes házelnök morfondírozott közönség előtt azon, hogy Tisztelet Bibó Istvánnak, tisztelet Göncz Árpádnak- mondta Nagy Zsolt, aki Göncz Bibóról írt megemlékezését is felolvasta. Mindez jelzés értékű lehet, hiszen nemrég Kövér László fideszes házelnök morfondírozott közönség előtt azon, hogy Göncz Árpádot talán rossz ötlet volt köztársasági elnökké választani.

18:00 Gerendás Péter zeneszerző lépett a színpadra, és gitárkísérettel játszotta-énekelte a Repülj madár, repülj című népdal feldolgozását. Őt a szintén nagy tapssal fogadott Hernádi Judit váltotta, aki maradva a madaras témánál, saját, „Mint egy madár fönn a dróton”- című dalát adta elő. A rendezvény moderátoraként verset szavalt Nagy Zsolt, majd Szalontay Tünde is.

17:37 Tudósítónk jelentése szerint áramlik a tömeg a Városház utcába, a Főpolgármesteri Hivatal előtti parkoló - ahol Karácsony Gergely mond beszédet, és több előadó is fellép - már gyakorlatilag megtelt, de százak állnak a parkoló előtt felállított óriás kivetítő előtt is, a helyszínen így már több ezren is lehetnek.

17:30 Bár a program hivatalosan csak fél hatkor kezdődik, délután öt körül már százak gyűltek össze a Városház utcában, a Főpolgármesteri Hivatal közönség előtt megnyitott parkolójában, ahol háromnegyed héttől várhatóan beszédet mond Karácsony Gergely főpolgármester – jelentette a helyszínről lapunk tudósítója. A Bár a program hivatalosan csak fél hatkor kezdődik, délután öt körül már százak gyűltek össze a Városház utcában, a Főpolgármesteri Hivatal közönség előtt megnyitott parkolójában, ahol háromnegyed héttől várhatóan beszédet mond Karácsony Gergely főpolgármester – jelentette a helyszínről lapunk tudósítója. A Hol szabad vagy, otthon vagy - Budapest Mindenkié! című program szervezői komoly tömegre számítanak – az esemény Facebook-oldalán közel háromezren jelezték, hogy részt vesznek a programon, és több mint kilencezren érdeklődnek iránta – így kivetítőt szereltek fel a parkoló területén kívül, hogy a kint rekedtek is követni tudják az eseményeket.

A Népszava munkatársa szerint a programot viszonylag kevés szervező és rendőr biztosítja, ami furcsának hat az utóbbi évek állami-kormányzati ünnepségeinek ismeretében: nincsenek száz számra kirendelt szekuritisok, busszal helyszínre szállított szimpatizánsok és az ilyenkor megszokott kordonrengeteg is hiányzik.

A programon több neves színész és hazai előadó is fellép a tervek szerint: ott lesz Nagy Zsolt színművész Gerendás Péter zeneszerző, előadóművész Hernádi Judit színésznő Szalontay Tünde színésznő Szinetár Dóra színésznő Hajós András énekes, humorista Henri Gonzo, a Fran Palermo frontembere Eeste héttől pedig ingyenes koncertet tart a Quimby is.