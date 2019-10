Halál Bicskénél: sokkoló fotók érkeztek a helyszínről

Ismeretlen tettesek után nyomoznak, bár az elkövetők büszkén vállalták a gyújtogatást és rongálást.

Mint arról lapunk is beszámolt , a Légió Hungária nevű neonáci csapat mintegy félszáz tagja vonult végig Budapesten – vélhetően egy Corvin közi megemlékezésre, a Mi Hazánk mozgalom programjára tartottak – útközben azonban megálltak az Auróra kulturális központ józsefvárosi épületénél is; mivel nem tudtak bejutni az épületbe, felgyújtották a rá kitűzött szivárvány színű zászlót, és tele stencilezték a falakat is.