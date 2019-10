Pécsi gyilkosság: letartóztatták a gyanúsítottat

A bíróság jogerősen felmentett egy férfit, aki tényleg 760 alkalommal bliccelt a MÁV járatain.

A másodfokon eljáró bíróság, a Budapest Környéki Törvényszék 2019. szeptember 11-én megváltoztatta a Nagykátai Járásbíróság ítéletét annak a férfinak az ügyében, aki öt év alatt összesen 760 alkalommal utazott jegy nélkül a Nagykáta-Budapest vasútvonalon - áll a törvényszék lapunknak is eljuttatott közleményében. Az első fokú tárgyalás során a vádlott a bíróság előtt elismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, és első fokon bűnösnek mondta ki a bíróság nagyobb kárt okozó, folytatólagosan és üzletszerűen, különös visszaesőként elkövetett csalás bűntettében, és egy év börtönben letöltendő szabadságvesztésre, valamint 3 év közügyektől való eltiltásra ítéltek. Ezt az ítéletet írta most felül a Budapest Környéki Törvényszék, méghozzá elég radikálisan. A vádlott 2011. szeptember 14-től 2016. május 3-ig, illetve 2016. május 12-től augusztus 22- ig rendszeresen, legalább 760 alkalommal jegy nélkül utazott a Nagykáta-Budapest közötti vasúti vonalon. A MÁV jegyvizsgálói már jól ismerték, tudták, hogy jegy nélkül közlekedik, a férfi pedig minden alkalommal, amikor az ellenőrök bliccelésen kapták, készségesen együttműködött velük, valamint kitöltötte és alá is írta az utasleadási lapot, és aki ezt megteszi, azt a vonatról nem lehet leszállítani, utazása onnantól ismét jogszerű, hiszen együttműködő magatartásával arra nyer jogosultságot, hogy eljusson a szándéka szerinti célállomásra. Az utasleadási lap aláírásával azonban az utas azt is vállalja, hogy a jegy árát és a pótdíjat utóbb rendezi. A vádlott ezeket egyetlen alkalommal sem fizette meg, így az érvényes jegyárak alapján 870 ezer 460 forint, pótdíjazása alapján ennél jóval magasabb, 11 millió 59 ezer 555 forint kárt okozott a MÁV Zrt.-nek. A vádlottat egyébként korábban már jelentős kárt okozó csalás bűntette, valamint közokirat hamisítás bűntette miatt elítélték, de ezeknek a büntetéseknek a végrehajtását felfüggesztették. A blicceléseket így a büntetések felfüggesztésének hatálya alatt követte el. A Budapest Környéki Törvényszék mint másodfokú bíróság a kialakult bírói gyakorlattal összhangban végül azt a döntést hozta, hogy a vádlott cselekménye csalás bűntetteként nem értékelhető. A menetjegy megváltásának elmaradása jelen esetben a MÁV Személyszállítási Üzletszabályzatában írt feltételek megszegése, ami polgári jogi szerződésszegés és nem értékelhető büntetőjogi kategóriaként. Mindezekre tekintettel a másodfokú bíróság a vádlottat a folytatólagosan elkövetett csalás bűntettének vádja alól felmentette és mellőzte a szabadságvesztés kiszabásáról és végrehajtásáról, valamint a közügyektől való eltiltásról szóló rendelkezéseket. Az ítélet jogerős.