Agyonlőtte nyolc bajtársát egy orosz sorkatona, miután idegösszeomlást kapott

Boris Johnson szerint a Brexit “késleltetése millióknak okoz kellemetlenséget, és a politikusok kötelessége, hogy véget vessenek a lidércnyomásnak”.

Újabb hétvégét tölthet kétségben a szigetország lakossága, amely pénteken a déli órákban értesült a “breaking news”-ról, hogy az Európai Unió ugyan elvben jóváhagyta az október 31-i kilépési határidő meghosszabbítását, de annak pontos időtartamáról majd csak a jövő héten hozza meg döntését. Mint emlékezetes, Boris Johnson, aki korábban megváltoztathatatlannak tekintette a kilépés dátumát, múlt szombat éjjel levelet volt kénytelen intézni az Unióhoz, melyben a parlament határozatára hivatkozva kért három hónapos halasztást, abban a reményben, hogy erre nem, vagy legfeljebb rövid ideig kerül sor, mert az Alsóház hamarosan áldását adja az új megállapodásra. Ez azóta sem valósult meg. Az “extra time” kérdésében az EU-huszonhetek is megosztottak, úgy tűnik, különösen a franciák vonakodnak jelentősen elhúzni a már amúgy is minden fél számára frusztráló patthelyzetet. A Brexit-szappanopera következő izgalmas epizódja hétfőn várható, amikor Boris Johnson harmadszor is nekirugaszkodik az előrehozott választásról szóló szavazásnak. Ezt megelőzően a július 24-en hatalomra lépett kormányfő csütörtökön ultimátumot intézett a parlamenthez. Jeremy Corbynnak, az ellenzék vezérének írt levelében ajánlatának kifejtése előtt leszögezte, hogy “a Brexit további késleltetése millióknak okoz kellemetlenséget, és a politikusok kötelezettsége véget vetni ennek a lidércnyomásnak”. “BoJo” megígérte, hogy lehetőséget ad a Brexit-törvény alapos, részletes megvitatására a Házban, amennyiben a képviselők megszavazzák a rendkívüli parlamenti választást. Ennek időpontja, ha november 6-ig elfogadják a kivonulási törvényt, várhatóan december 12-e lenne. A konzervatív-lib dem koalíció idején elfogadott, a meghatározott időre szóló parlamenti ciklusokról szóló választási törvény értelmében a honatyák legalább kétharmadának kell támogatnia egy előrehozott voksra vonatkozó javaslatot. Miután a kormány jelenleg 45 főre becsült kisebbségben van a parlamentben, ezt nem lehet borítékolni. Az ellenzék vezére keveset árult el egyelőre a Labour által követett taktikáról. Mindössze annyit közölt, hogy a sebtiben kiírt választást csak abban az esetben vállalja, ha és amennyiben az esetleges alku nélküli Brexit véglegesen lekerül a napirendről. A Munkáspárt mindenekelőtt az Európai Unió véleményét akarja hallani az új határidőről. Corbyn maga és a pártnak hozzá legközelebb álló szárnya, a Momentum elvileg kész minél előbb az urnák elé járulni, arra hivatkozva, hogy az országnak szüksége van a választásra, egyben a szociális igazságtalanságok megszüntetésére. Stratégiailag a Munkáspártnak minden nap nyereség, melyen a karrierjét erre feltett Boris Johnsonnak nem sikerül megvalósítani az Unió elhagyását. A Munkáspárt választás iránti lelkesedését növelheti egy friss közvélemény-kutatás váratlan eredménye. A ComRes pollja szerint a Labour 27 százalékos népszerűségnek örvend, egy ponttal megelőzve a Konzervatív Pártot. A kilépés halogatásának eredménye, hogy Nigel Farage Brexit Pártja a jelenlegi “bronzérmes”, 30 százalékkal, míg az ismét feljövőben lévő Liberális Demokraták 18 százalékon állnak. Az utóbbi időben készült felmérések rendre Boris Johnson Konzervatív Pártja vezetését regisztrálták, időnként 15 százalékos fölénnyel. Egy decemberi közepi választás komoly kockázatokkal jár. A szavazók karácsony előtt, amikor a napok még egyre rövidülnek, nem fognak nagy számban eleget tenni állampolgári kötelességüknek. Különösen fog ez vonatkozni Skóciára, ahol még korábban sötétedik és az időjárás különösen zord. A toryk joggal aggódnak a 2017-ben, a legutóbbi előrehozott választáson szerzett 13 skóciai mandátumuk miatt, hiszen a helyi tory vezető, a karizmatikus Ruth Davidson a közelmúltban hátat fordított a politikának. Theresa May katasztrofális kimenetelű választási gamblírozása előtt a Skóciai Konzervatívok mindössze egy képviselői hellyel rendelkeztek Westminsterben. Többen gondolják úgy, hogy ha Boris Johnson hétfői vakmerő húzása kudarcot vall, be kell dobnia a törülközőt, és az ellenzéki pártoknak kell egy mindenki számára elfogadható személyiséget megbízni egy nemzeti egységkormány vezetésével.