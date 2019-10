Várhelyi Olivér magyar biztosjelölt hétfőn megy "formális interjúra" Ursula von der Leyenhez

Péntek délig kellett volna lemondania mandátumáról, de ezt nem tette meg.

Lackner Csaba szocialista politikus nem adta vissza a kispesti képviselői mandátumát a péntek délig kiszabott határidőig, ezért Tóth Bertalan pártelnök kezdeményezte az MSZP-ből való kizárását. A szocialisták etikai és fegyelmi tanácsa nyolc napon belül dönt. A párt elnöke szerint Lackner Csabának meg kell adni a lehetőséget, hogy megvédje magát, „de azt éreznie kellene, hogy a vele szemben megfogalmazott vádak a közösségünkre nézve is súlyos terhet jelentenek, ezért tudnia kellene, mi a kötelessége.” – Teljes összhangban van Tóth Bertalan véleménye a kispesti MSZP hétfői döntésével. Mi is arra kértük Lackner Csabát, mondjon le képviselői mandátumáról, hogy a nevével összeköthető üggyel ne terhelje tovább a baloldali közösség sikeres munkáját – nyilatkozta lapunknak Gajda Péter. A kispesti polgármester többször beszélt személyesen is Lackner Csabával, aki „nagyon szeretné bizonyítani az igazát”. Gajda szerint, amikor megalakul a kispesti képviselő-testület, Lackner már nem lesz az MSZP tagja. Ennek megfelelően hiába kérik majd a mandátuma visszaadására Lackner Csabát semmi sem kötelezi a politikust arra, hogy ennek eleget tegyen. A polgármester példaként Demeter Mártát említette, aki miután kilépett az MSZP-ből, nem adta vissza parlamenti helyét és függetlenként, majd LMP-sként folytatta. Az ügy előzménye, hogy az önkormányzati választási kampányban a kormánysajtóban megjelent egy videó, amelyen állítólag Lackner Csaba látható és hallható. A férfi fehér port tart a kezében és korrupciós vádak hangzanak el a XIX. kerületi önkormányzattal és az azóta újraválasztott polgármesterrel, Gajda Péterrel kapcsolatban is. A polgármester korábban azt mondta, feljelentést tett rágalmazásért és becsületsértésért, szerinte ugyanis a kormánypárti sajtó állításai hazugságok. Lacknerről pedig lapunknak kijelentette: „Amennyiben bizonyíthatóan ő van a felvételeken és még kokaint is fogyasztott, akkor felszólítom, hogy adja vissza a mandátumát és távozzon a közéletből.” Gajdán kívül Lacknert is újraválasztották a kerületben, utóbbi pedig – bár a felvételeket manipulatívnak minősítette – bejelentette: felfüggeszti MSZP-s tagságát. Kerestük Lackner Csabát is, de cikkünk megjelenéséig nem reagált hívásainkra.