Lewis Hamilton volt a leggyorsabb az első mexikói szabadedzésen

A Mercedes brit pilótája harmadszor lehet világbajnok Mexikóvárosban, ahol azonban eddig mindössze egyszer nyert futamot.

Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája a hátralévő három futam eredményétől függetlenül megszerezheti hatodik világbajnoki címét, amennyiben Mexikóban csapattársánál, Valtteri Bottasnál 14 ponttal többet szerez. Ez esetben az örökranglistán lehagyja az argentin Juan-Manuel Fangiót, aki az F1 hőskorában, 1951 és 1957 között nyert ötször vb-t. A csúcsot a legendás Michael Schumacher tartja, aki az 1994-es és 1995-ös diadala után 2000 és 2004 között sorozatban ötször diadalmaskodott, így összesen hét világbajnoki címet gyűjtött pályafutása során.



Immár vajmi kevés esély mutatkozik arra, hogy Hamiltonnak az idén nem sikerül megvédenie a vb-címet, ugyanakkor Mexikó nem tartozik a kedvenc helyszínei közé, mert hiába lett ott kétszer is világbajnok, nyernie csupán egyszer, 2016-ban sikerült. Hamilton 2017-ben kilencedik, tavaly pedig negyedik lett Mexikóvárosban, ezért a brit úgy érzi, még várat magára az újabb nagy siker. „Az utolsó két évben kifejezetten sokkoló volt számomra az itt elért eredmény” – fogalmazott Hamilton.

A magaslati levegő – 2255 méterrel a tengerszint felett – és a pálya két hosszú egyenese az elmúlt két évben a Red Bull és a Ferrari versenyautóinak kedvezett, Hamilton pedig úgy véli, az olasz istálló nyári szünet óta mutatott eredményei is azt erősítik, hogy Mexikóvárosban a Ferrarinak lesz a legnagyobb esélye a győzelemre.

„Természetesen bízom a sikerünkben, de nagyon nehéz dolgunk lesz megverni a Ferrarikat azokban a hosszú egyenesekben” – jelentette ki a címvédő, a maranellóiak pedig úgy tűnik, egyetértenek vele, legalábbis erre utal Mattia Binottónak, a Ferrari csapatfőnökének a nyilatkozata. „Esélyesként érkezünk Mexikóba, a célunk pedig az, hogy megszerezzük sorozatban hatodik pole pozíciónkat, és aztán győzelemre váltsuk az első rajthelyet” – mondta az olasz istálló vezetője.

A hétvége alakulásába ugyanakkor alaposan beleszólhat az időjárás, ugyanis pénteken, szombaton és vasárnap is leszakadhat az ég, ami igencsak megkavarhatja a lapokat. Esőben még nem rendeztek futamot Mexikóban, ez pedig különösen megnehezítheti a csapatok felkészülését.

Az időmérő edzés szombaton – magyar idő szerint – 20 órakor, míg a 71 körös futam vasárnap 20.10 órakor startol, amit ezúttal is az M4 Sporton tekinthetnek meg.

Elvették a Renault pontjait

Hiába szerzett pontot Daniel Ricciardo és Nico Hülkenberg is Japánban, kizárták a Renault-t a szuzukai versenyről, miután igaznak bizonyult a Racing Point vádja a szabálytalan fékrendszer használatát illetően. Az új végeredménynek köszönhetően Charles Leclerc két ponttal többet zsebelhet be, így 11 egységre növeli előnyét Sebastian Vettellel és Max Verstappennel szemben is. A konstruktőröknél negyedik McLaren pedig 43 pontra kerül az ötödik Renault-tól, amelynek immár hátrafelé kell figyelnie.