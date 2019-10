Halálkamion Angliában: az áldozatok fejenként 11,5 millió forintot fizettek a csempészeknek az útért

Nem ítélte el az Észak-atlanti Szövetség Ankara szíriai katonai kalandját, de örül annak, hogy alábbhagytak a harcok.

A NATO védelmi minisztereinek kétnapos brüsszeli ülésén vezető téma volt az északkelet-szíriai helyzet, de annak mélyreható megvitatása során eltérő álláspontok fogalmazódtak meg – ismerte el Jens Stoltenberg, a szervezet főtitkára a pénteki záró sajtótájékoztatón. Abban viszont egyetértés mutatkozott – tette hozzá, hogy valami pozitívumot is mondjon -, hogy a konfliktus rendezésére politikai jellegű - vagyis nem erőszakos – megoldást kell találni, és e megoldás keresése során „építeni lehet” az ellenségeskedés már most tapasztalható, jelentős mértékű csökkenésére. Egyik korábbi, még csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján Stoltenberg olyan kijelentést is tett, hogy bár a tagállamok közt vannak eltérések a szíriai török katonai offenzíva megítélésében, az általános nézet az, hogy Törökországnak vannak legitim biztonsági igényei a térségben. Ankara arra hivatkozva vonult be a déli határa mentén húzódó szíriai területsávba, hogy ott a törökországi kurd terroristákkal szövetséges szíriai kurd fegyveres erők fenyegetést jelentenek számára. A törökök arab etnikumú szíriai háborús menekülteket akarnak oda betelepíteni, hogy mintegy arab elválasztó zónát hozzanak létre a törökországi és a szíriai kurdok között. Recep Tayyip Erdogan török államfő a minap Szocsiban találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Oroszország – Irán mellett - Bassár el-Aszad szír elnök egyik fő katonai támogatójának bizonyult a szíriai polgárháborúban, és most Törökországgal is partnerségre lépett, abban az értelemben legalábbis, hogy a Szocsiban kötött megállapodás értelmében orosz és török katonák közösen fognak járőrözni a határvidéken. Fenntartható megoldásra kell törekedni – hangsúlyozta a NATO főtitkár, és a maga részéről üdvözölte Annegret Kramp-Karrenbauer német védelmi miniszter javaslatát, aki szerint fokozott nemzetközi részvétel mellett biztonsági övezetet kell kialakítani Északkelet-Szíriában. Stoltenberg kiemelte: Szíriában fontos szem előtt tartani azt, hogy az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni küzdelemben elért eredmények ne menjenek veszendőbe a terrorellenes fellépés egyes szereplői közötti viszályok következtében. Mark Esper, az amerikai védelmi tárca irányítója, aki a szokásokhoz híven a NATO-főtitkár mellett külön sajtótájékoztatót tartott a miniszteri eszmecsere végeztével, azt mondta: az Egyesült Államok fenntartja katonai jelenlétét Szíriában annak érdekében, hogy megakadályozza az Iszlám Állam harcosainak a hozzáférését a területen található olajmezőkhöz és az abból származó bevételekhez. Ez rövid időn belül már a sokadik amerikai kiigazítás, pontosítás Washington hivatalos álláspontját illetően azóta, hogy Donald Trump elnök az amerikai katonák Szíriából történő kivonásáról tett bejelentést, általános megrökönyödést okozva mind az Egyesült Államok különböző pártokkal rokonszenvező stratégiai elemzőinek körében, mind az amerikai nemzetközi szerepvállalás fenntartását igénylő külföld részéről. Az amerikai védelmi miniszter szerint Törökország szíriai hadművelete "indokolatlan" volt.