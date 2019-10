Turisztikai csapást mér Kubára Amerika a demokrácia nevében

Pénteken nem történt összecsapás, a Sebastián Pinera elnök lemondását is követelő tömeg incidens nélkül vonult el még a kormány épülete mögött is.

Nagyjából egymillióan tüntettek – ezúttal – békésen pénteken Chile fővárosában, radikális reformokat követelve – közölte az MTI összefoglalója szerint Santiago de Chile főpolgármestere, aki egyúttal méltatta a megmozdulás békés, fegyelmezett voltát. A tömeg hatalmas létszáma azért meglepő, mert csütörtökön csak százezren demonstráltak, ötödannyian, mint előző nap. A dél-amerikai országban egy hete tartanak a tüntetések, amelyek gyakran zavargásokba torkolltak és 19 ember halálát okozták. A pénteki felvonuláson nem történt összecsapás. A Sebastián Pinera elnök lemondását is követelő tömeg incidens nélkül vonult el még a kormány épülete mögött is. A békés jelleg ellenére a hadsereg közölte, hogy az éjjel 11 és hajnali 4 óra közöttitovábbra is érvényben marad Chile fővárosában.

A megmozdulások a metrójegyek árának emelése miatt kezdődtek, amit később visszavontak. Ám a tüntetőkKövetelik többek között az oktatás és az egészségügy színvonalának javítását, valamint a bérek emelését is. Felemelték szavukat amiatt is, hogy a kormány jelenlegi intézkedési nem biztosítanak stabil nyugdíjrendszert. Hat nappal a zavargások kezdete után az államfő megígérte az alapnyugdíjak húsz százalékos emelését és a drága orvosi ellátások állami ártámogatását. Sebastián Pinera kilátásba helyezte a minimálbér emelésére, az áramár csökkentését, illetve a legmagasabb jövedelmek nagyobb arányú adóztatását. Úgy fogalmazott, most lehetőséget lát arra, hogy országa „behozza a lemaradást, fokozza a tempót és konkrét és sürgős lépéseket tegyen”. Csakhogy közben a demonstrálók már az ő lemondását is követelik.