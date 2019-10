A Dal nem küld győztest az Eurovízióra

A 48 másképp című antológia szerzői történelmi alternatívákat kínálnak, miközben a jelenünkről is gondolkoznak. Tizenhárom rendhagyó, fantáziadús történet.

Ki ne feledkezett volna bele a történelem órák hosszú perceibe annak idején, és képzelte volna magát a történelmi hősök helyébe? Vagy melyikünkben nem fogalmazódott még meg, milyenek lennének a mindennapjaink, ha századokkal korábban férfiak helyett nők robbantják ki a forradalmakat? A 48 másképp. Ifjúsági novellák a múltból című kötet szerzőinek biztosan megfordult a fejében néhány hasonló gondolat, amelyek eredményeit most mi is olvashatjuk. A Móra Könyvkiadó a Jelen! és a jövőnket megjósoló 2050 antológia után a múlt felé fordult, és ifjúsági novellapályázatára olyan írásokat várt, amelyek a tragikusan végződött múltbeli eseményeket értelmezik újra.

A rendhagyó válogatás tizenhárom történelmi alternatívát kínál, köztük a Népszava munkatársa, P. Szabó Dénes történetével. A legszínvonalasabbnak ítélt kilenc pályamunka mellett kortárs szerzők – Benedek Szabolcs, Kalapos Éva Veronika, Majoros Nóra, Mészöly Ágnes – szövegei is olvashatók a kötetben. Az írások egytől egyig izgalmas útvonalakon jutnak el a már jól ismert, vagy ismerni vélt végkifejletig, nem kevés derültséget okozva az olvasóknak. A könyvet lapozgatva gyakran minden iskolai tudásunk csődöt mond, és elbizonytalanodunk, hogy is volt ez valójában: szavalta Petőfi Sándor a Nemzeti dalt a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőjén állva? A szerzők előszeretettel alkalmazták ezt a városi legendaként ismert kiindulópontot, ám csavartak egyet rajta, s például az abszinttől másnapos költő helyett felesége, Szendrey Júlia lelkesítette a tömeget. Képzeljük csak el, mi lett volna, ha tényleg így történik?

Míg egyes eseményszálak drámai, vagy személyes történeteken keresztül jelennek meg, addig mások humorral, esetleg némi steampunkkal fűszerezve. Nem ritka a levél, vagy naplórészlet sem, ahogy időgéppel utazni a múltba is teljesen természetes, csak ott ne ragadjon az ember egy másik térben. Különösen izgalmas, hogy sokszor nem feltétlenül kiemelkedő jelentőségű szereplők perspektívájából pillanthatunk rá a korabeli történésekre, többek közt női sorsokkal és nézőpontokkal a fókuszban. A fantázia a legelképesztőbb helyzeteket képes elénk állítani, ám az sem elhanyagolható, hogy az írások épp annyira szólnak a múltról, akár a jelenünkről. S milyen jól teszik: talán érdemes lenne többször eljátszani a történelem kerekével, hogy tisztábban lássuk azt a kort, amiben élünk.



Infó:

48 másképp.

Ifjúsági novellák a múltból,

Móra Könyvkiadó, 2019.