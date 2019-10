Rendőrökkel csaptak össze a tüntetők Irakban, többen meghaltak

Rudy Giuliani félrenyomott valamit, így egy újságíró hallgatta végig, hogy bahreini, törökországi bizniszekről beszél.

Kínos helyzetbe hozta magát és valószínűleg az Egyesült Államok elnökét is, Rudy Giuliani volt New York-i polgármester, Donald Trump személyi ügyvédje. A jogász rendszeresen nyom félre valamit a telefonján, ez történt a minap is, amikor egy nap éjjel 11-kor zsebéből véletlenül az NBC News egyik újságíróját, Rich Schapirót tárcsázta – írja a 444.hu , a New York Times cikkét idézve.